video suggerito

Bruce Willis festeggia 70 anni in famiglia, le nuove foto con l’ex Demi Moore e le figlie: “Ti amiamo” Bruce Willis, celebre attore a cui è stata diagnosticata la demenza frontotemporale, ha festeggiato ieri 70 anni circondato dall’amore della sua famiglia. Con le figlie, l’ex moglie Demi Moore e l’attuale dolce metà Emma Heming ha spento le candeline. Sui social pioggia di dediche per lui dai suoi cari: “La tua luce non potrà mai essere offuscata”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

607 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nonostante il loro matrimonio sia finito 25 anni fa circa, Demi Moore e Bruce Willis, dalla cui storia d'amore sono nate tre figlie, continuano ad essere una famiglia. La celebre attrice ieri era in casa Willis in occasione del compleanno dell'ex marito che ha compiuto 70 anni. Demi Moore non si è mai allontanata dall'attore, soprattutto dopo la diagnosi di demenza frontotemporale che ha cambiato la vita di tutta la famiglia. In occasione del compleanno, l'attrice ieri ha scattato diverse fotografie con l'ex marito e il resto della famiglia.

Le nuove foto di Bruce Willis tra figli e nipoti

"Buon compleanno Bruce, ti amiamo" ha scritto Demi Moore su Instagram a corredo di una serie di fotografie che ritraggono l'ex attore circondato dall'affetto di figli e nipoti.

"Al re. Ti amo papà, buon 70esimo compleanno" ha scritto Rumer Willis, la figlia, a corredo di un video che ritrae l'attore e l'ex moglie Demi Moore mentre si divertono a ballare. "Buon 70° al mio amico preferito! Sei una luce che non potrà mai essere offuscata! Ti amo così orgogliosa di essere la tua bambina" ha aggiunto sul suo profilo Tallulah Willis a corredo di una foto insieme al papà.

La moglie Emma Heming: "Ha bisogno di amore"

Anche la moglie di Bruce Willis, Emma Heming, ha dedicato un post al marito in occasione del compleanno. "Se c'è una cosa che so, è che non c'è fan più grande di chi è fan di Bruce. Indondatelo di amore oggi, lo sentirà" ha scritto l'imprenditrice che da quando è stata diagnosticata la demenza frontotemporale al marito, si prende cura 24 ore su 24 di lui. "Anche chi si prende cura di qualcuno, ha bisogno di cure" scrisse poche settimane fa dopo la notizia della morte di Geme Hackman e Betsy Arakawa che ha sconvolto il mondo del cinema. "C'è qualcosa da imparare da questa storia. Anche i caregiver hanno bisogno di cure", disse.