Bruce Willis affetto da demenza, la moglie Emma Heming: "Anche i caregiver hanno bisogno di cure" Emma Heming, moglie di Bruce Willis ha pubblicato un video in cui parlava dell'importanza per i caregiver di prendersi cura di sé stessi, prima degli altri. Heming da anni si occupa di suo marito, affetto da demenza frontotemporale.

Emma Heming, moglie di Bruce Willis, ha affidato ai social un lungo video in cui parlava della morte di Gene Hackman e di Betsy Arakawa. Heming è partita dalla notizia della scomparsa dei coniugi per fare luce sul ruolo dei caregiver: "Anche chi si prende cura di qualcuno ha bisogno di cure". È lei che si occupa dell'attore, affetto da una forma di demenza dal 2023.

Emma Heming, moglie di Bruce Willis: "Anche i caregiver hanno bisogno di cure"

"Credo davvero che ci sia qualcosa da imparare da questa storia" inizia così il video con cui Emma Heming parla della scomparsa dei coniugi Hackman. E ancora: "Mi ha fatto pensare che anche i caregiver hanno bisogno di cure, che ci sia questo malinteso comune che, come caregiver, abbiano capito tutto, hanno tutto sotto controllo, sono bravi". La moglie di Bruce Willis non è d'accordo, convinta che: "Dobbiamo essere presenti per loro in modo che possano continuare a essere presenti per la loro persona". Il riferimento alla coppia di Hollywood recentemente scomparsa è legato al ruolo di Betsy Arakawa, che si occupava di suo marito Gene Hackman affetto da Alzheimer. La donna è morta qualche giorno prima dell'attore a causa di un virus respiratorio trasmesso dai topi, non è chiaro se ne fosse a conoscenza e stesse provando a curarsi.

Le condizioni di salute di Bruce Willis

Emma Heming si prende cura di suo marito Bruce Willis dal 2023, anno in cui gli è stata diagnosticata demenza frontotemporale. "Oggi so molto di più su questa malattia e sono connessa a un'incredibile comunità che mi supporta moltissimo" diceva in un'intervista di due anni fa. Oltre a lei, anche Demi Moore, ex moglie dell'attore, gli è sempre stata vicino. "La malattia è quello che é. E bisogna essere realistici nell'accettarlo. Ma nello stato in cui si trova è stabile" erano state le parole dell'attrice sull'ex coniuge.