Brad Pitt soffre per il rapporto con i suoi figli: "Ha il cuore spezzato, vorrebbe passare Natale con loro" Sembra che Brad Pitt, in vista delle feste natalizie e dell'arrivo del il suo 61esimo compleanno, vorrebbe recuperare il rapporto con i suoi figli: "Sente la loro mancanza".

Brad Pitt non ha mai parlato apertamente dei rapporti con i suoi sei figli. Da quando il divo di Hollywood ha divorziato da Angelina Jolie, il legame con loro si è fatto sempre più complesso, se non addirittura inesistente. Di recente una fonte vicino al premio Oscar ha fatto sapere a PageSix che Pitt vorrebbe trascorrere del tempo con i suoi ragazzi, specialmente in vista delle festività natalizie e del suo compleanno.

"Brad Pitt sente la mancanza dei suoi figli"

Brad Pitt, che il 18 dicembre compirà 61 anni, vorrebbe festeggiare insieme ai suoi figli. Ma non solo, l'attore avrebbe intenzione di trascorrere anche le festività natalizie insieme a loro. Una fonte vicina alla star ha dichiarato a PageSix: "Brad sente la mancanza dei suoi figli e desidera avere un rapporto più stretto con loro, soprattutto per celebrare le festività e il suo compleanno in questo mese di dicembre". La fonte ha aggiunto che una volta lui e i suoi ragazzi avevano un ottimo rapporto ma che ormai le cose sono cambiate: "Quella fase è finita, e questa situazione gli spezza il cuore".

Il rapporto di Brad Pitt con i suoi figli

Che il rapporto tra Brad Pitt e i suoi figli lo testimonia anche la scelta di molti di loro di rimuovere il suo cognome. Maddox, che nel 2021 aveva testimoniato nel processo per violenza domestica avviato da Angelina Jolie contro Brad Pitt, è stato il primo a prendere questa decisione. Il 23enne, inoltre, nel 2016 sarebbe stato colpito dal'attore mentre era ubriaco. Anche Zahara, Vivienne e Shiloh hanno deciso di allontanarsi dal padre e di cambiare cognome. Qualche anno fa, Pax aveva apertamente criticato la star di Hollywood pubblicando in occasione della festa del papà una storia su Instagram in cui scriveva:

Buona festa del papà a uno stron*o di prima classe. Dimostri ripetutamente di essere una persona terribile e spregevole. Non hai alcuna considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più piccoli che tremano di paura quando sono in tua presenza. Non capirai mai il danno che hai fatto alla mia famiglia perché non sei in grado di farlo. Hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Quindi, buona festa del papà fottuto essere umano orribile.