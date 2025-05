Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio da Angelina Jolie, le prime parole dopo l’accordo con la ex moglie

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Brad Pitt ha rotto il silenzio sul divorzio da Angelina Jolie. L'attore ha parlato per la prima volta dell'accordo raggiunto con la ex moglie dopo otto anni di intensa battaglia legale. Era stata l'attrice a fare il primo passo verso la fine del loro rapporto, sostenendo che il marito avesse abusato di lei e dei sei figli durante un volo dall'Europa.

Le prime parole di Brad Pitt sul divorzio da Angelina Jolie

Intervistato da GQ riguardo al suo prossimo film, l'attore ha commentato per la prima volta l'accordo di divorzio raggiunto con l'ex moglie Angelina Jolie. Pitt ha respinto tutte le domande sul fatto di provare "sollievo" dopo la separazione e ha spiegato: "Non credo che fosse una cosa così grave, solo qualcosa che si stava concretizzando legalmente". La star si è poi soffermata su come la sua "vita privata sia sempre al centro dell'attenzione" da 30 anni a questa parte: "È sempre stato un fastidio con cui ho dovuto fare i conti in diversi gradi, grandi e piccoli, mentre facevo le cose che volevo davvero fare".

Il divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt

Brad Pitt e Angelina Jolie hanno deciso di divorziare dopo 12 anni di matrimonio e sei figli avuti insieme. Sono stati tra le coppie più importanti di Hollywood e, per questo motivo, la loro separazione è stata anche tra le più rumorose degli ultimi anni. È stata l'attrice a fare il primo passo verso il divorzio nel 2016, dopo un episodio successo in aereo, sostenendo che l'attore abbia abusato di lei e dei loro figli. Il diretto interessato ha sempre negato le accuse che gli sono state rivolte. Un giudice nel 2019 li ha dichiarati divorziati e single, ma la divisione dei beni e la custodia dei figli dovevano essere risolti separatamente.