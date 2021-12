Boateng e Valentina Fradegrada: il tatuaggio che cancella la storia con Melissa Satta La relazione tra Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si è fatta seria.

Soltanto un anno fa, Kevin Prince Boateng confermava la fine ufficiale del suo matrimonio con Melissa Satta. Ora ha ufficializzato il fidanzamento con Valentina Fradegrada. Un'ufficializzazione "gridata" a mezzo social con immagini abbastanza eloquenti. Un abbraccio rotolati sul letto e nudi e, soprattutto, un tatuaggio sulle mani: "Vale". Così, il calciatore ha messo da parte la storia con Melissa Satta. Anche Valentina Fradegrada si è tatuata "Boa" con una luna a fare da "o" tra la lettera "b" e la lettera "a". La coppia se la sta spassando durante una vacanza alle Maldive. Del resto, ormai Boateng è quasi un ex giocatore, impegnato in quella che potrebbe essere l'ultima stagione della sua carriera all'Hertha Berlino (ex Monza, Milan e Fiorentina).

Chi è Valentina Fradegrada

Valentina Fradegrada è un'atleta di arti marziali, cinque volte campionessa italiana di Wushu Kung Fu. Ha 30 anni ed è di Bergamo. Su Instagram, non ha rivali: il suo profilo vale 3.1 milioni di follower. Ha un master in Marketing e Fashion design e un ex fidanzato illustre: Fred De Palma.

La relazione tra i due

La relazione tra Valentina Fradegrada e Kevin Prince Boateng andrebbe avanti già da un po', presumibilmente dal tempo in cui il calciatore era ancora in forza al Monza. Valentina Fradegrada racconta quotidianamente sui social la sua vita, ecco perché, in occasione di questa vacanza alle Maldive, non si è lasciata sfuggire l'occasione di rendere ufficiale questo rapporto. Valentina Fradegrada era già diventata famosa per una particolarità: quella di aver lanciato la moda del bikini del costume indossato al contrario. Piccole soddisfazioni da influencer odierna. Non si sa nulla, invece, sull'attuale vita sentimentale di Melissa Satta, che resta legata al suo Maddox, il figlio nato dal matrimonio con Kevin Prince Boateng.