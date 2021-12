Valentina Fradegrada, la nuova fidanzata di Kevin Prince Boateng ama le griffe e le scollature maxi Si chiama Valentina Fradegrada, ha 30 anni ed è la nuova fidanzata di Kevin Prince Boateng. Nella vita fa l’influencer, è diventata famosa per aver lanciato la moda del bikini al contrario e oggi si diverte a provocare i fan tra maxi scollature, sexy crop top e accessori griffati.

A cura di Valeria Paglionico

Kevin Prince Boateng ha ritrovato l'amore dopo la fine del matrimonio con Melissa Satta: se da un lato l'ex velina ha ufficializzato la relazione con Mattia Rivetti, il calciatore sui social ha presentato la sua nuova fidanzata. Si chiama Valentina Fradegrada, ha 30 anni, è di origini bergamasche e nella vita fa l'influencer. Sul profilo Instagram, oltre ad alcuni scatti di coppia con il campione (tra cui quello che mostra il nuovo tatuaggio coordinato che ha fatto con lui), non perde occasione per postare le foto dei suoi look preferiti. Bikini al contrario, crop top, maxi scollature: tutti gli outfit sono all'insegna della sensualità.

Valentina Fradegrada ha lanciato il trend del bikini al contrario

Valentina Fradegrada ha 30 anni, viene da Bergamo ma è cresciuta negli Stati Uniti. È campionessa di wushu, un ramo del kung fu, ed è laureata in fashion design e marketing, anche se nella vita è influencer e modella. Su Instagram conta oltre 3 milioni di followers ma la cosa che in pochi ricordano è che è diventata famosa dopo aver indossato la parte superiore del bikini al contrario. Grazie a lei quell'originale trend è diventato virale ed è stato imitato da innumerevoli star internazionali. Prima di Boateng ha avuto un altro fidanzato famoso, Fred De Palma, con il quale ha rotto la scorsa estate quando ha incontrato il calciatore.

Valentina Fradegrada col bikini al contrario

Lo stile provocante di Valentina Fradegrada

Sarà perché vanta un corpo mozzafiato o perché il lavoro da influencer glielo richiede, ma la cosa certa è che Valentina Fradegrada documenta tutti i suoi look sui social, lasciando sempre libero sfogo all'innata sensualità che la contraddistingue. Oltre al bikini "al contrario", un espediente perfetto per mettere in risalto il seno procace, ama i crop top, le maxi scollature (soprattutto quelle stringate), i soprabiti che possono essere indossati senza reggiseno e i completini colorati in pieno stile anni '90. Come completa il tutto? Naturalmente con degli accessori griffati e trendy. Si fotografa spesso in topless e non ci pensa su due volte a mettere in mostra le curve da capogiro. Riuscirà a diventare la nuova icona sexy del nostro paese?