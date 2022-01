Heidi Klum indossa il suo abito preferito: è stringato e con la maxi scollatura sul fondoschiena Heidi Klum ama provocare i fan e nelle ultime ore lo ha fatto immortalandosi con indosso il suo vestito preferito. Tra una silhouette fasciante, delle sensuali stringe e una maxi scollatura sul fondoschiena, la modella ha messo in mostra la sua bellezza mozzafiato.

A cura di Valeria Paglionico

Heidi Klum non smette mai di provocare i fan e, in occasione del ritorno al lavoro al termine delle feste di Natale, lo ha fatto per l'ennesima volta. Poco prima di un impegno professionale ha messo ordine nell'armadio e ha pensato bene di "rispolverare" il suo abito preferito. Si tratta di un capo all'insegno della sensualità che, tra stringhe, silhouette fasciante e maxi scollatura sul fondoschiena, è riuscito a esaltare la sua bellezza mozzafiato e la sua travolgente femminilità. In quanti direbbero che ha raggiunto i 48 anni?

L'abito giallo di Heidi Klum

Qual è l'abito preferito di Heidi Klum? È stata lei stessa a rivelarlo sui social, dove ha posato in giallo in una versione iper sensuale. Al motto di "Questo è il mio vestito preferito", ha indossato il Nirvana Yellow Evening Dress di Peter Dundas, un modello lungo e sinuoso accollato sul davanti, con le maniche lunghe e una maxi scollatura stringata che parte dalle spalle e arriva sul lato b, lasciando nuda sia la schiena che i fianchi. Quanto costa? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 1.391 euro. La modella ha poi completato il tutto con un paio di sandali nude e con i capelli tenuti sciolti e "sauvage".

Il Nirvana Dress di Peter Dundas

La scollatura sulla schiena è il must dell'inverno 2022

Il dettaglio che ha maggiormente attirato le attenzioni dei fan, però, è stata la presunta assenza di intimo (anche se non si esclude che, come tutti gli abiti simili, anche questo abbia degli slip "incorporati"). Heidi Klum non è stata la prima a sfoggiare una scollatura tanto audace sul fondoschiena, sono moltissime le star che nelle ultime settimane non hanno potuto fare a meno di seguire il trend. Ilary Blasi ha "aperto le danze" in total black, Elisabetta Canalis optato per una jumpsuit griffata con una grossa apertura possteriore e di recente Maddalena Corvaglia ha messo in mostra la schiena tatuata con un vestito nero paillettato. Insomma, per essere trendy nell'inverno 2022 è necessario scoprire la schiena: in quante avranno l'audacia di sfidare il freddo pur di essere glamour?