Big Mama dimagrita su TikTok: la trasformazione dopo anni di sensibilizzazione sulla body positivity

Big Mama è cambiata. Su TikTok la rapper salernitana si mostra in forma mentre canta Hey Tu, l'ultima hit del cantante napoletano Jhosef, cover della meme song Predador de Perereca. Un video che documenta una trasformazione fisica evidente, arrivata a sette mesi di distanza dal Primo Maggio, quando Marianna Mammone era apparsa sul palco di Piazza San Giovanni per condurre il Concertone e pronunciare il suo monologo contro l'odio online.

Il monologo che aveva segnato il Primo Maggio

Era il 1° maggio 2024 quando Big Mama, insieme a Noemi ed Ermal Meta, conduceva per la prima volta il Concertone di Roma. Sul palco di Piazza San Giovanni, l'artista avellinese aveva scelto di affrontare frontalmente il tema del body shaming con parole che non lasciavano spazio a fraintendimenti: "Se non vi piaccio io cambiate canale; se non vi piace il mio corpo fate in modo di non diventare mai come me; se non vi piace quello che dico, bloccatemi: ma fateci vivere".

Un monologo nato dalla rabbia accumulata contro gli hater: "Nell'ultimo periodo c'è tantissimo odio. Tantissimo. Parlerò dell'argomento dell'hating, di tutti quelli che si sentono liberi di commentare negativamente quello che fai. Sta diventando tutto troppo esagerato. Io mi chiedo: perché vi parte questo sadismo, che magari arriva dall'insoddisfazione?", aveva detto l'artista, puntando il dito contro chi nasconde dietro una tastiera la propria frustrazione.

"Che ne sapete della mia storia?"

Le parole di Big Mama avevano colpito per la loro durezza e per il riferimento esplicito alla propria storia personale: "La cosa tremenda è che molte di queste persone hanno l'età dei miei genitori, ma che ne sapete di qual è la mia storia?". Un riferimento al linfoma di Hodgkin diagnosticato nel 2020, che l'aveva costretta a un ciclo di chemioterapia. "Analisi perfette. Senza la chemio sarei morta. Ho fatto dodici cicli. Mettevo la parrucca e cantavo senza che nessuno si accorgesse di nulla", aveva rivelato in un'intervista al Messaggero prima di Sanremo 2024.

La malattia le aveva insegnato a mettere se stessa al primo posto: "A mettere me stessa davanti agli altri: prima non lo facevo. Nella canzone canto l'importanza di credere nei propri obiettivi, senza sentire gli altri", aveva spiegato parlando de La rabbia non ti basta, il brano portato all'Ariston.