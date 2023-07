“Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio di nuovo vicini”, l’indiscrezione sul ritorno di fiamma Secondo il settimanale Diva e Donna, Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio si starebbero rivedendo. I due hanno vissuto un’intensa passione nell’estate del 2022, poi conclusasi dopo qualche mese, ma pare che il fuoco non si sia spento del tutto e abbiano ripreso a frequentarsi.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le coppie che più avevano alimentato la curiosità delle cronache rosa, c'è stata quella formata da Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. I due si erano conosciuti sul set de "La scuola cattolica", finendo per innamorarsi quando si sono ritrovati a girare insieme "L'ombra del giorno". La storia d'amore, però, si è conclusa con il ritorno dell'attore pugliese dalla moglie, nonché madre di sua figlia Angharad Wood. Secondo il settimanale Diva e Donna, però, sembra che i due abbiano ripreso a vedersi già da qualche tempo.

I rumors su un riavvicinamento della coppia

Sulle pagine della rivista si legge: "Scamarcio e Porcaroli, ritorno di fiamma segreto. Riccardo era appena tornato con moglie e figlia ma da un mese incontra Benedetta", un'indiscrezione che, però, non trova conferma né da una parte né dall'altra. I due avevano anche iniziato a vivere insieme a Roma, l'attore aveva lasciato la casa in cui viveva con sua moglie, come avevano documentato diversi giornali di gossip, su cui erano state pubblicate le foto del trasloco e, di fatto, si paventava l'idea che Angharad Wood potesse tornare a Londra in quel periodo. Pare, quindi, che a distanza di più di un anno dai fatti, i due abbiano ripreso a sentirsi e vedersi, dal momento che non sono poi emersi scoop significativi sulla vita privata di entrambi.

L'inizio e la fine della storia d'amore

La storia tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli aveva suscitato non poco scalpore e, di fatti, i due inizialmente avevano preferito godersela senza renderla pubblica. Dopo essere stati beccati insieme in più occasioni, come la cena a Castel Gandolfo. Finite le riprese de "L'ombra del giorno" film galeotto del loro amore, i due lasciarono i rispettivi compagni, l'attrice era legata all'attore e regista Michele Alhaique, iniziando così a costruirsi dei momenti di intimità, finché il loro amore è durato. A distanza di qualche tempo, però, iniziarono a diffondersi le prime voci su una possibile rottura, poi confermate dall'attrice stessa che, però, non aveva voluto approfondire la questione dicendo: "Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano. La situazione è delicata". A distanza di qualche mese, poi, Dagospia aveva anticipato che l'attore pugliese fosse tornato dalla moglie.