Benedetta Parodi e il rapporto con le figlie Matilde ed Eleonora Caressa: “Sono fortunata, siamo buone amiche”

Benedetta Parodi ha parlato del rapporto con le figlie Matilde ed Eleonora, che oggi hanno rispettivamente 23 e 21 anni. Tra loro un legame non più genitore-figlio ma da amiche che si confidano tra loro e spesso si mostrano insieme sui social. Anche con l'ultimo arrivato di casa Parodi-Caressa, nel pieno dell'adolescenza, il clima è sereno e disteso.

La conduttrice de L'Amore è Cieco Italia ha risposto su Instagram ad alcune domande dei followers, che le hanno chiesto come fosse il rapporto con le figlie: "Sono fortunata perché vado proprio d’accordo con Matilde ed Eleonora e ci divertiamo un sacco insieme. Per me sono quasi delle amiche ormai, perché ho potuto allentare quel rigore da mamma che comunque ho avuto quando erano più piccole". Parodi ha quindi instaurato con loro un legame amichevole e confidenziale, pur rimanendo una guida autorevole e un punto di riferimento: "Direi che ormai siamo veramente tre buone amiche".

Con Edoardo, il piccolo di casa Parodi-Caressa, che ha oggi 16 anni, il rapporto è altrettanto disteso, complice anche il supporto del marito Fabio Caressa. "Sono fortunata perché i miei figli sono stati sempre molto educati e mai troppo ribelli", ha concluso Parodi sempre via Instagram.

Come hanno raccontato in un'intervista rilasciata a Fanpage.it in occasione delle loro nozze d'argento, Parodi e Caressa sono una coppia da 25 anni e il loro rapporto è forte e stabile, nonostante qualche discussione nella quotidianità. Alla domanda su quale sia il segreto per un amore capace di durare nel tempo, tra gli impegni lavorativi e la famiglia, la risposta è chiara e precisa: "La correttezza, il rispetto e il sostegno reciproco". Senza dimenticare poi un po' di ‘pepe', in cucina e nella vita di coppia: "La fuga d'amore più assurda è stata in un faro, siamo rimasti chiusi dentro".