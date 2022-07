Belén criticata dopo la foto con De Martino: “Ha fatto una figlia con un altro”, interviene la madre Veronica Cozzani ha difeso la figlia Belén Rodriguez da una utente che, sui social, accusava la showgirl di avere avuto una figlia con un altro uomo – Antonino Spinalbese – con troppa leggerezza.

A cura di Daniela Seclì

Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme ormai da mesi. Il ritorno di fiamma è stato celebrato anche con il primo romantico scatto pubblicato sui social. La showgirl argentina e conduttrice de Le Iene ha diffuso una foto che la ritrae al tramonto con Stefano, mentre stanno per scambiarsi un bacio. Tra i commenti anche una critica, a cui la madre Veronica Cozzani non ha esitato a rispondere.

Critica a Belén Rodriguez, dopo la foto del bacio a Stefano De Martino

La foto che ha reso ufficiale, anche sui social, il ritorno di fiamma tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino ha registrato un tripudio di like e commenti. Nel momento in cui scriviamo, si contano 285 mila "cuoricini" per loro e oltre 5835 commenti. Tra la valanga di apprezzamenti e felicitazioni per la famiglia riunita, è spiccata una critica. Ma andiamo con ordine. Una utente aveva commentato entusiasta: "Felice per voi, l'amore vince sempre e su tutto, la famiglia prima di tutto". Un'altra signora, in risposta, ha rimarcato come mentre una famiglia si è riunita, un'altra si è divisa: quella che Belén aveva costruito con Antonino Spinalbese e Luna Marì. Le sue parole sono state: "Ma l'amore su cosa vince? Ha fatto una figlia con un altro uomo con leggerezza".

La replica di Veronica Cozzani, madre di Belén

Il commento non è sfuggito a Veronica Cozzani, madre di Belén, Cecilia e Jeremias Rodriguez. La donna ha deciso di rispondere a quella critica e ha spiegato all'utente che quello di sua figlia è un normale percorso di vita, in cui si cade e ci si rialza e, a volte, si decide di tornare sui propri passi e dare una chance a un amore che potrebbe avere ancora delle emozioni da riservare: "Cosa vuol dire? Questo si chiama vivere! Si cade, si sbaglia e ci si può rialzare quante volte è necessario! Questo è vivere".