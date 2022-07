Belén e Stefano si baciano al tramonto, le prime effusioni sui social dopo il ritorno insieme Belen Rodriguez e Stefano De Martino trascorrono il weekend insieme a Napoli. I due si scambiano effusioni e per la prima volta la showgirl ha pubblicato uno scatto sui social di queste tenerezze.

A cura di Ilaria Costabile

La storia tra Belèn Rodriguez e Stefano De Martino nonostante rappresenti l'ennesimo ritorno di fiamma dopo tanti momenti no, i due sono tornati a mostrarsi sui social e proprio in questo weekend hanno condiviso alcune storie in cui si scambiano effusioni e dolcezze, come non accadeva da tempo, il tutto con lo sfondo del Golfo di Napoli.

Effusioni in barca

Un bacio al tramonto, un pranzo leggero per due, con tanto di bicchiere di vino sulla barca dell'ex ballerino, chiamata Santiago, come il figlio della coppia. L'arrivo in elicottero e poi la partenza in barca per una giornata romantica da trascorrere baciati dal sole, concedendosi un po' di tempo insieme lontano dalle incombenze lavorative, dal momento che la showgirl argentina ha già iniziato le riprese di Tu Sì que Vales, di cui sarà conduttrice anche quest'anno, mentre il giudice di Amici ha concluso, ormai, lo show di Rai2 Summer Hits, dove ha fatto coppia fissa con Andrea Delogu conquistando il pubblico con la presenza di artisti notissimi nella scena musicale italiana. Ed è tra un bagno e l'altro che Belén pubblica uno scatto che li vede intenti a scambiarsi un bacio, all'ombra del sole, il primo dopo il loro effettivo ritorno insieme.

L'ennesimo ritorno di fiamma

Il loro ritorno, anche stavolta, è stato graduale anche perché la Rodriguez aveva da poco chiuso la sua relazione con Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì, con cui la storia è durata poco più di un anno. Belén e Stefano non si sono mai realmente separati e durante il loro ritorno di fiamma, il ballerino aveva anche ripreso ad indossare la fede, poi alcune divergenze hanno portato i due a stare nuovamente lontani, ma a quanto a pare non riescono a stare per troppo tempo l'uno lontano dall'altra, condividendo anche un figlio che amano incondizionatamente. E quindi, anche stavolta, l'attrazione e l'amore è tornato a riunire la coppia, sempre più affiatata che, però, ha imparato a non condividere i propri piani per il futuro.