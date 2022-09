Bebe Vio innamorata di Gianmarco Viscio, le foto dei baci e i dettagli della storia Bebe Vio (25 anni) innamorata a Roma o almeno così sembra dalle foto scattate dal settimanale Chi. Il ragazzo che la bacia e la stringe a sé è Gianmarco Viscio, ha 30 anni ed è un giocatore dilettante di calcio a otto.

A cura di Redazione Spettacolo

Bebe Vio (25 anni) innamorata a Roma o almeno così sembra dalle foto scattate dal settimanale Chi. Il ragazzo che la bacia e la stringe a sé è Gianmarco Viscio, ha 30 anni ed è un giocatore dilettante di calcio a otto, che fino all’anno scorso militava nel ruolo di difensore in una squadra di serie B, il George Best Team. Paparazzati al The First Musica (boutique hotel con cocktail bar un po’ fuori dalla movida, scelto forse nella speranza di evitare gli sguardi indiscreti), i due sono saliti sulla terrazza che affaccia sul Tevere per un aperitivo e lì sono rimasti un’oretta scambiandosi sorrisi, baci e carezze. I saluti sono sotto casa i lei, fino a un ultimo sguardo dal finestrino.

Le foto in strada con il calciatore Gianmarco Viscio

Da sempre molto gelosa della sua privacy, Bebe Vio non si era mai mostrata in pubblico con corteggiatori o fidanzati, almeno fino all'ultimo anno. Schiva e protettiva, in passato ha preferito condividere la sua immagine sportiva e lasciale laterale quella privata. A quanto pare, questa storia con Gianmarco Viscio ha preso il sopravvento, a tal punto da metterla a suo agio anche per strada, dove la coppia ha continuato a scambiarsi teneri gesti d'affetto. La vicinanza è innegabile, così come il trasporto che entrambi sembrano provare. L'arrivo alla macchina scandisce la fine di un incontro che ha restituito forti emozioni, anche se per il momento nessuno dei due ha parlato della relazione.

Gli ultimi flirt paparazzati allo stadio Olimpico e a Napoli

Bebe Vio è stata avvistata diverse volte in questi mesi con altri partner. La prima volta allo stadio Olimpico con un ragazzo moro, al quale si poggiava in grande intimità, la seconda a Napoli, dove le effusioni erano più che palesi e gli scatti infatti furono oggetto di forte attenzione. Di nessuno dei due ragazzi fu resa nota l'identità né tantomeno se ne è più sentito parlare dopo le foto pubblicate da Dagospia.