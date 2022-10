Nata per te, le prime foto del film sulla storia di Luca Trapanese Le prime foto ufficiali del film ispirato alla storia di Luca Trapanese e Alba. Nel cast Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo e Barbora Bobulova. Con la partecipazione di Iaia Forte.

Come anticipato da Fanpage.it, sono in corso le riprese a Napoli di "Nata per te", il film ispirato alla fantastica storia di Luca Trapanese raccontata nell'opera letteraria omonima scritta con Luca Mercadante, edita da Giulio Einaudi Editore. La produzione Cattleya e Bartlebyfilm ha diffuso le prime immagini ufficiale delle riprese del film scritto da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Fabio Mollo, che dirige anche il film. Protagonisti del film Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo e Barbora Bobulova. Completano il cast Antonia Truppo, Alessandro Piavani e la partecipazione di Antonia Truppo.

La trama del film

Nata per te è la storia di Luca e Alba, un uomo e una bambina che hanno un disperato bisogno l'uno dell'altra. Il tribunale di Napoli, infatti, cerca una famiglia per Alba, bambina con sindrome di down abbandonata in ospedale. Luca è un uomo single, omosessuale e cattolico, da sempre mosso da un forte desiderio di paternità e lotta per ottenere l'affidamento di Alba. Quante famiglie tradizionali devono dire no prima che Luca possa essere preso in considerazione?

Luca Trapanese e la piccola Alba

La storia di Luca Trapanese

Luca Trapanese è riuscito ad adottare Alba nel 2018. È cattolico, cresciuto spiritualmente a Lourdes e si è formato nella parrocchia nella SS. Trinità guidata da Don Gennaro Matino. Ha fondato, con lo scrittore Eduardo Savarese, la associazione "A ruota libera onlus" e insieme realizzano una serie di progetti legati alla disabilità. Di recente attualità, la lettera aperta di Trapanese a Giorgia Meloni, nella quale invitava la leader di FdI a toccare con mano la complessa vita di un genitore single. Proprio Luca Trapanese ha commentato così le riprese del film, distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution: "Sono emozionato e orgoglioso che venga realizzato un film sull’inizio della mia vita con Alba, mia figlia. E ritengo anche molto importante che, grazie al cinema, temi a me molto cari arrivino al grande pubblico".