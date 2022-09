La storia di Luca Trapanese e Alba diventa un film e si gira a Napoli: riprese a piazza Matteotti Si gira “Nata per te”, prodotto da Cattleya, sulle adozioni da parte dei single in Italia. Le riprese cinematografiche tra via Toledo e piazza Matteotti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Alba e Luca Trapanese

La storia di Luca Trapanese e Alba diventa un film diretto da Fabio Mollo e prodotto da Cattleya srl e si gira a Napoli. Lui, papà single e gay, cattolico praticante, impegnato nel sociale. Lei, bimba con sindrome di down, abbandonata dalla nascita in ospedale. Rifiutata da 30 famiglie prima che il tribunale decidesse di affidarla a Luca. È la storia che ha inaugurato il registro degli affidi per i single in Italia. Il lungometraggio ispirato a "Nata per te", il libro scritto a quattro mani da Luca Mercadante e dallo stesso Luca Trapanese, oggi assessore al Welfare del Comune di Napoli, e pubblicato da Einaudi. Le riprese inizieranno nei prossimi giorni nella zona tra via Toledo e piazza Matteotti, al centro storico della città. I casting si sono svolti negli scorsi mesi.

Il dibattito sulle adozioni dei single in Italia

La vicenda narra un tema di stretta attualità, tuttora oggetto di dibattito nel Paese, quello delle adozioni di bimbi da parte di genitori single. Negli scorsi giorni ha fatto discutere lo scambio di battute a distanza tra Luca Trapanese e Giorgia Meloni. Trapanese, in una lettera aperta, invitava la leader di Fratelli d'Italia a casa sua per toccare con mano la vita di un bimbo con un genitore single e ha chiesto di riflettere sulla possibilità di estendere questo diritto anche ad altre persone singole che volessero adottare in Italia bimbi non disabili. Giorgia Meloni gli ha poi risposto: “Tifo per te e Alba, ma la realtà è più complessa”.

Le riprese a piazza Matteotti

Le riprese di "Nata per te" a Napoli partiranno domani in via Fabio Filzi, una traversa nella zona di piazza Matteotti. Il Comune ha previsto un apposito piano traffico, concordato con la Polizia Municipale e l'Ufficio Cinema: dalle ore 5:00 alle ore 16:00 di domani, sabato 24 settembre, saranno sospese le strisce gialle nella strada destinate alla sede della Città Metropolitana di Napoli.