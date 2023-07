“Oriana Marzoli ha già un nuovo flirt, era in auto con un altro”: la risposta a tono dell’influencer Oriana Marzoli secondo alcune fan sarebbe stata avvistata in auto con un uomo per le strade di Milano. A chi sosteneva avesse un nuovo flirt la venezuelana ha risposto con tono ironico: “Non sono salita solo su una macchina, ma su tre”.

A cura di Gaia Martino

La notizia della rottura definitiva tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ha scatenato i fan degli Oriele che negli ultimi giorni su Twitter aprono dibattiti per scoprire la natura della drastica separazione. Dopo i fatti della Sardegna, entrambi hanno annunciato che non ci sarà più un ritorno di fiamma. Nelle ultime ore è spuntata una segnalazione che vedrebbe la Marzoli protagonista di un nuovo flirt con un uomo che avrebbe una Porsche. L'ex gieffina ha così replicato: "Non sono salita solo su una sola macchina, ma su tre".

La replica di Oriana Marzoli alla segnalazione

Oriana Marzoli ha replicato alla segnalazione che la vedeva protagonista nelle ultime ore. Un utente su Twitter ha sostenuto che la venezuelana avesse già dimenticato la storia con Daniele Dal Moro, essendo stata "avvistata" a bordo di una Porsche per le strade di Milano. "È stata vista con un altro ragazzo in un cortile di Milano e non si tratta di Daniele? Beh, l'ha dimenticato in fretta" è il tweet al quale la Marzoli ha subito replicato in maniera ironica:

Non sono salita solo su una macchina, ma su tre. Registravo storie per lavoro e tra un costume e l’altro sono salita in diverse Porsche. Così sono io, una porschera.

"Daniele Dal Moro mi ha lasciata"

Voci sulle cause della loro rottura si rincorrono già da diversi giorni e Oriana Marzoli pochi minuti fa ha deciso di mettere in chiaro la questione confessando di essere stata lasciata da Daniele Dal Moro. In risposta ad un tweet contro di lei ha così risposto criticando, inoltre, il comportamento del suo ex: "Mi ha lasciato lui, mi ha portato in stazione. E ora dice di averlo saputo durante una diretta? Mi piacevano i soldi? Scusa ma quali? Ricordo che sono sempre stata io ad andare a Verona a sistemare le cose, di persona. E non con messaggini mostrati pubblicamente".