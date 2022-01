Aurora Ramazzotti festeggia l’amore con Goffredo Cerza: “Cresciamo insieme” Il gossip ha gli occhi puntati sulla separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ma nel frattempo Aurora figlia della showgirl lancia un forte messaggio d’amore: la sua storia con Goffredo continua a gonfie vele.

A cura di Giulia Turco

Mentre il mondo del gossip ha gli occhi puntati sulla separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la figlia della showgirl Aurora Ramazzotti lancia un messaggio di amore ai suoi fan. L'occasione è il 26esimo compleanno di Goffredo Cerza, con il quale fa coppia fissa da diversi anni: "Crescere insieme, tanti auguri amore mio", scrive Aurora sui social. Nonostante a riprese si sia vociferato di una ipotetica rottura, il loro amore sembra più solido che mai.

La storia d'amore di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

I due ragazzi si sono innamorati nel 2017, dopo un incontro fortunato tramite l’amica in comune Sara Daniele. Goffredo è laureato in ingegneria ed è originato di Roma. Dopo un periodo di studio a Londra è tornato in Italia a causa della pandemia e ha deciso di cercare lavoro a Milano. È sempre stato molto legato alla famiglia di Aurora, in particolare mamma Michelle e il compagno Tomaso, con i quali aveva trascorso il lockdown del 2020 nella loro casa di Bergamo. Dopo la quarantena Aurora e Goffredo hanno deciso di andare a convivere. A settembre 2021 poi il gossip aveva ipotizzato la rottura, ma ben presto Aurora Ramazzotti aveva smentito la crisi pubblicando uno scatto insieme a Goffredo: "Siamo ancora qua".

La separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Per il momento nessun commento da parte di Aurora Ramazzotti sulla separazione di mamma Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Una rottura che inevitabilmente porterà qualche squilibrio anche nella vita di Aurora, che ha vissuto insieme alla coppia a lungo. I due hanno annunciato la fine del loro amore con una nota riportata all’Ansa lo scorso 18 gennaio. Una decisione che hanno preso dopo oltre 10 anni di relazione, dovuta in parte alle distanze sorte durante la pandemia. Mentre Trussardi è stato avvistato sempre già spesso a Bergamo, Michelle ha trascorso molto più tempo a Milano con le sue figlie.