Aurora Ramazzotti chiede di rispettare il silenzio sulla gravidanza: “Ogni cosa a suo tempo” Non poteva mancare tra i 6mila che hanno assistito alla prima del tour mondiale del papà Eros Ramazzotti a Siviglia. Con lei anche il fidanzato neo papà Goffredo Cerza, ma a chi le chiede un commento sul bebè in arrivo Aurora replica con un gelido: “No comment, rispettate il mio silenzio”.

A cura di Giulia Turco

Aurora Ramazzotti lascia Milano per qualche giorno e vola a Siviglia per partecipare alla prima del tour mondiale di Eros Ramazzotti. Un appuntamento al quale non poteva mancare, che dimostra ancora una volta lo stretto legame che unisce padre e figlia, in particolare in un momento importante della sua vita che anticipa un nuovo ingresso in famiglia.

La replica di Aurora sulla gravidanza

Insieme ad Aurora non poteva mancare il fidanzato Goffredo Cerza che è volato insieme all’influencer nella città spagnola. Poche ore di aereo ed eccoli atterrati a Siviglia dove, come testimoniano foto e video sui social, la futura coppia di genitori si è goduta un piccolo tour delle bellezze andaluse. Poi via diretti a prepararsi per la serata. A chi le chiede un commento sulla gravidanza, Aurora risponde secca con un ‘No comment’ e chiede alla stampa: “Rispettate il mio silenzio, ogni cosa a suo tempo”. Appena pochi giorni prima sono uscite su Chi le prime foto che testimoniano la parvenza di un pancino. Un tema che per Aurora è ancora delicatissimo e lo sarà fino a quando non si sentirà pronta a condividerlo con il suo pubblico.

Il rapporto speciale tra Aurora e papà Eros Ramazzotti

La sua presenza tra la folla dei 6 mila per Ramazzotti è fondamentale, visto che Aurora ha firmato la title track del nuovo disco del padre che contiene, tra le tante, anche la canzone ‘L’Aurora’ che Eros le ha dedicato. “Il più bel regalo che mi abbia mai fatto”, commenta l’influencer intercettata da Agi durante l’evento. “Un brano che è mio, ma è di tutti e mi piace molto questo senso di condivisione”. Il rapporto padre figlia è da sempre molto stretto, nonostante i ricordi di Aurora sui genitori siano sempre stati di una coppia separata. Nonostante questo negli anni Aurora è riuscita a mantenere un legame molto stretto col cantante che, sul palco di Siviglia e sapendo della sua presenza emoziona tutti dicendo: "Accendi le luci, fammi vedere mia figlia".