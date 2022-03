Aurora Ramazzotti: “I miei genitori di nuovo insieme? Spero non accada mai” Aurora Ramazzotti si confessa a belve, dai suoi problemi con l’alcol alla separazione di sua madre da Tomaso Trussardi, fino al presunto ritorno di fiamma tra i suoi genitori.

È una Aurora Ramazzotti senza filtri quella che si è raccontata a Francesca Fagnani. Ospite del programma Tv di Rai2 "Belve", la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti non si è risparmiata sul racconto di sé e di tutte le vicende che indirettamente la riguardano, dalla separazione tra sua madre e Tomaso Trussardi alle "speranze" di un ritorno di fiamma tra Ramazzotti e la conduttrice.

Ma è stata soprattutto un'occasione per parlare di sé e dei problemi vissuti quando ancora era ancora adolescente, ad esempio quello con l'alcol: "Sono finita in coma etilico e tutti lo hanno saputo perché mia mamma lo ha detto. Per due anni sono stata considerata un’ubriacona. Sono stata malissimo, mi hanno portato via in autoambulanza ed ero minorenne. Mi hanno portato in Pediatria, io non ricordo nulla, il medico è entrato in camera il giorno dopo e mi ha detto che avevo un tasso alcolemico molto alto: ‘un uomo adulto sarebbe morto, non so se sei una miracolata o hai un fegato di ferro’. Non mi è stata fatta la lavanda gastrica, quindi tecnicamente non sarei finita in coma etilico”.

Sulla separazione tra Trussardi e Hunziker

Sulla separazione tra Hunziker e Trussardi, che ha tenuto banco nelle ultime settimane, Aurora Ramazzotti si dimostra serena rispetto ai rapporti con il padre delle sue sorelle, nonché comprensiva verso le motivazioni che possono aver contribuito alla fine della relazione: “Tomaso è entrato in una famiglia già complessa e si è fatto carico di cose che nessuno ha gli strumenti per gestire. Io non sento che il nostro rapporto è compromesso, pensiamo cose diverse e siamo persone diverse, ma io gli voglio molto bene. E’ il papà delle mie sorelle, sicuramente le cose si sistemeranno”.

Il presunto ritorno di fiamma tra Hunziker e Ramazzotti

Quanto ai suoi genitori e alle ipotesi di un riavvicinamento, sospinte dalla fine stessa della relazione con Trussardi e da quel bacio in Tv che aveva riacceso i cuori dei fan storici della coppia, per Aurora Ramazzotti è un secco no: “Se ho mai fatto il tifo per loro? Ma quale tifo, ma lasciate stare. Io non me li ricordo neanche insieme. Ho delle foto bellissime dove sono iconici e meravigliosi, ma per come li conosco io sono completamente incompatibili, si esaurirebbero a vicenda. Spero con tutta me stessa che non succeda mai”.