Partita del Cuore, Enrico Ruggeri contro chi ha lasciato: “Via chi pensava solo all’immagine” L’artista è tornato a parlare degli effetti generati dalla vicenda Aurore Leone. Non fa nomi, ma l’allusione a Eros Ramazzotti, Ermal Meta e altri che avevano lasciato a poche ore dalla Partita del cuore sembra chiara: “Dopo gli eventi infausti, ci siamo compattati […] Sono rimasti i cantanti che condividono gli obiettivi di questa associazione”.

A cura di Andrea Parrella

Vi ricordate il caso di Aurora Leone cacciata dalla Partita del Cuore? Meno di un anno fa uno degli eventi benefici più noti d'Italia veniva travolto da una pesantissima polemica dopo la cacciata dal ritiro l'attrice dei The Jackal, regolarmente convocata ma esclusa a poche ore dalla partita in quanto donna.

Dopo quei fatti la Nazionale Cantanti si era spaccata, con molti degli artisti che avevano preso parte alla manifestazione, tra cui alcuni volti storici come Eros Ramazzotti (ma anche Ermal Meta, Andro dei Negroamaro e altri), che scusandosi pubblicamente avevano preferito abbandonare l'evento in segno di solidarietà nei confronti di Leone.

Il futuro della Nazionale Cantanti

A meno di un anno di distanza da quei fatti, ne torna a parlare Enrico Ruggeri, volto di riferimento della manifestazione, che non le manda agli ormai ex compagni di ventura, tracciando una linea di demarcazione tra chi è rimasto e chi è andato via. Pur senza fare nomi diretti, in un un'intervista rilasciata in queste ore a Tiscali per l'uscita del suo ultimo album, si è riferito proprio a chi ha lasciato l'organizzazione: "Come sempre accade dopo gli eventi infausti, ci siamo compattati. Ci siamo contati. Sono rimasti i cantanti che condividono gli obiettivi di questa associazione, che vuole aiutare chi è in difficoltà. Mentre sono andati via quelli che pensavano più che altro a promuovere la loro immagine. Quindi anche gli eventi avversi generano eventi positivi".

Ruggeri fuori dalla Rai: "Mi aspettavo di essere richiamato"

Di recente Enrico Ruggeri si era trovato al centro di un'altra polemica, relativa alle sue parole sul green pass che avrebbero provocato effetti provocati sul suo lavoro, visto che l'artista sostiene, in un'intervista al Corriere, di essere stato estromesso dalla Rai per questo: "Se non avessi preso certe posizioni avrei un’altra situazione economica. Ho un record di messaggi privati di colleghi che mi danno ragione, ma nessuno lo ha fatto in pubblico. Oggi se hai un’idea te la fanno pagare cara. Nel 2019-20 ho fatto sette serate su Rai1 con una produzione che costava meno di tante altre che hanno avuto ascolti più bassi. Mi aspettavo di essere richiamato".

La Partita del Cuore 2022 si farà

Si attende di capire quali saranno le caratteristiche della Partita del Cuore 2022. Dopo la bufera dello scorso anno, l'evento tornerà, stando a quanto apprende Fanpage.it da uno degli sponsor che prenderà parte all'evento. Non sono ancora chiari i contorni dell'evento, di cui non si conosce ancora la data, né la location. Nelle prossime settimane si aggiungeranno certamente dettagli.