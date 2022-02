Chi è Maria Paola Spina che a C’è Posta Per Te ha chiuso con Leandro: “Il cuore solo a chi merita” La storia di Maria Paola e Leandro a C’è Posta Per Te ha appassionato i telespettatori, dopo aver chiuso la busta sembra che la giovane non abbia perdonato più l’ex. Cosa traspare dal suo profilo Instagram.

A cura di Gaia Martino

Questa sera di sabato 19 febbraio Maria Paola e Leandro sono stati due dei protagonisti della puntata di C'è Posta Per Te. Il ragazzo si è rivolto a Maria De Filippi per provare a riconquistare la sua ex dopo averla tradita più volte. Dopo svariati perdoni, Maria Paola ha deciso di mettere definitivamente un punto alla storia d'amore dopo 11 anni insieme, confessando in studio di non provare più gli stessi sentimenti che provava prima. La giovane ha così deciso di chiudere la busta e tornare a casa da sola. Stando a quanto si legge nella descrizione del suo profilo Instagram, sembrerebbe che non l'abbia perdonato dopo la puntata registrata di C'è Posta Per Te: "Il cuore solo a chi merita, ma a chi ci arriva dentro non in superfice" ha scritto la 26enne sui social.

(Maria Paola Spina, foto Facebook).

Maria Paola di C'è Posta Per Te su Instagram

Maria Paola Spina è il nome della protagonista di C'è Posta Per Te questa sera che ha rifiutato la richiesta di perdono del suo ex, Leandro, dopo i ripetuti tradimenti. Su Instagram ha il profilo privato, è il suo account Facebook a raccontarci qualcosa in più su lei. Di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, è nata il 13 settembre 1995 e proprio lo scorso 10 gennaio ha condiviso alcune parole che parlano della sofferenza dopo aver scoperto un tradimento. Nelle tante fotografie pubblicate, sola o in compagnia, sfoggia sempre il suo sorriso:

Maria Paola Spina C’è Posta Per Te

Leandro non accetta la rottura

Leandro, stando alle parole di Maria Paola a C'è Posta Per Te, non riesce a trovare pace. Vorrebbe conquistare il perdono della sua ex e per questo motivo spesso si presenta spesso sotto casa sua. "Se non vede la macchina fuori casa mia o fuori dal lavoro, va in tilt", ha confessato raccontando l'ossessione di Leandro ora che non ne vuole più sapere di lui. "Mi sentivo come in gabbia. Ho iniziato a prendere psicofarmaci perché non riuscivo a dormire, ho sofferto di attacchi di panico".