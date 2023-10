Ashley Benson di Pretty Little Liars incinta, il gossip: “Almeno da settembre, è entusiasta” Ashley Benson incinta. La star della serie Pretty Little Liars sarebbe in dolce attesa del primo figlio con il compagno, presto futuro sposo, Brandon Davis. Il gossip: “Lo è almeno da settembre, è entusiasta. Nasconde il pancione con vestiti larghi”.

A cura di Elisabetta Murina

Ashley Benson incinta. La star della serie Pretty Little Liars sarebbe in dolce attesa del primo figlio con il compagno, presto futuro sposo, Brandon Davis, nipote del magnate del petrolio Marvin Davis. Una notizia che arriva come indiscrezione da In Touch Weekly, dopo che la nota attrice è stata avvistata con un pancione sospetto.

Ashley Benson incinta, l'indiscrezione

Stando a quanto riporta il sito americano, la star 33enne sarebbe in dolce attesa per la prima volta. Una notizia che arriva a pochi mesi di distanza dalla proposta di matrimonio da parte del fidanzato, avvenuta lo scorso luglio, quando si era mostrata sui social con l'anello di fidanzamento al dito. "Non so a che mese sia, ma di certo è in dolce attesa almeno da settembre", ha fatto sapere la fonte molto vicina all'attrice. Poi ha aggiunto: "Il suo circolo più ristretto lo sa già, ma non è sicuro che lei dirà qualcosa pubblicamente fino alla nascita del bambino. È incinta e entusiasta". Ancora quindi nessuna conferma ufficiale da parte della diretta interessata, che potrebbe voler mantenere una certa privacy ancora per qualche mese o, perché no, fino alla nascita del bebè.

La storia d'amore tra Ashley Benson e Brandon Davis

Ashley Benson e Brandon David sono stati avvistati insieme per la prima volta nel gennaio 2022, anche se pare la loro frequentazione sia iniziata diverso tempo prima. L'uomo che diventerà presto suo marito è il nipote del defunto magnate del petrolio Marvin Davis, che in passato ha avuto storie d'amore con diversi personaggi noti, come Paris Hilton e Mischa Barton di The O.C. Prima di incontrare Barton, anche Ashley ha avuto delle relazioni con attori conosciuti dal pubblico, come Tyler Blackburn di Pretty Little Liars, la modella Cara Delevingne, cui è stata legata dal 2018 al 2020, il rapper G-Eazy e la fotografa Sofia Malamute.

"Di solito mantengo le mie relazioni private. Ovviamente non puoi fare a meno di essere fotografato insieme", aveva raccontato a proposito del rapporto con i social e i fotografi. Poi ha aggiunto: "Quei momenti privati ​​sono per te e il tuo partner, e penso che sia meglio non essere sovraesposti, e puoi davvero proteggere il tuo relazione se non la stai sfruttando." A luglio di quest'anno è arrivata la proposta di matrimonio: l'attrice si è mostrata sui social con l'anello al dito, raccontando l'emozionante momento.