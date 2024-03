Ariana Grande e Dalton Gomez ufficializzano il divorzio: la cantante ha accettato un accordo milionario Ariana Grande e Dalton Gomez hanno ufficialmente divorziato, dopo circa tre anni di matrimonio. La cantante avrebbe accettato un accordo milionario e, infatti, dovrà versare all’ex marito un assegno una tantum che sfiora il milione e mezzo di dollari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Ariana Grande e Dalton Gomez hanno ufficialmente divorziato. Dopo quasi tre anni di matrimonio, le loro strade si sono separate e la cantante, stando a quanto riportato dal Daily Mail, avrebbe accettato anche un accordo milionario.

L'ufficialità del divorzio e le spese sostenute da Ariana Grande

Stando a quanto riporta il Daily Mail, a seguito di una sentenza della Corte Suprema di Los Angeles, i due hanno ufficialmente messo fine al loro matrimonio, dopo circa sei mesi che la cantante aveva presentato una richiesta per divorziare dal 28enne. La coppia aveva annunciato la separazione più di un anno fa, presentando anche i documenti in tribunale, dal momento che prima delle nozze avevano stipulato un accordo prematrimoniale e durante la trafila per la separazione non hanno dovuto affrontare chissà quali difficoltà, in più non hanno avuto figli nel periodo in cui sono stati insieme, il divorzio si è consumato in tempi più ristretti, seguendo tutte le tappe previste dalla legge.

Lo scorso ottobre Ariana e Dalton avevano firmato i termini dell'accordo per il divorzio, dopodiché hanno aspettato sei mesi prima che l'ordinanza del giudice potesse entrare in vigore. Stando a quanto stabilito da entrambi, sarà Ariana Grande, in quanto possidente, a dover versare all'ex marito un assegno sporadico di 1.250.000 dollari. Inoltre, dopo aver venduto la loro casa di Los Angeles, divideranno anche l'entrata. A questo, poi, si aggiungono anche le spese legali, che ammontano ad almeno 25mila dollari.

I motivi del divorzio e il nuovo fidanzato

Nell'istanza di divorzio presentata dalla cantante, si parla di divergenze inconciliabili, che avrebbero portato i due a separarsi, sebbene avessero provato a rimettere insieme i cocci del loro legame. Lui, infatti, sembra che sia volato a Londra ad inizio anno, mentre lei era impegnata nelle riprese della versione cinematografica di Wicked, il noto musical di Broadway dove la cantante interpreta la protagonista, ma pare non ci sia stato nulla da fare. Sul set, tra l'altro, la pop star ha incontrato il ragazzo che, attualmente, è il suo compagno, ovvero Ethan Slater, che per stare con lei ha lasciato sua moglie Lilly Jay dalla quale aveva avuto un figlio lo scorso agosto. I due sono però usciti allo scoperto solo quando la separazione con Dalton Gomez è stata resa nota.