Angelina Jolie e Brad Pitt riuniti da un libro di barzellette di Totti, assurda trovata di un fan a Venezia Quello che la realtà non può lo fa Tik Tok. Un fan presente a Venezia nei giorni della mostra del cinema è riuscito a farsi autografare lo stesso libro dai due attori ex coniugi, presenti al Lido in due giorni diversi. I video sono diventati virali per un motivo molto semplice: il libro in questione è quello delle barzellette di Francesco Totti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

I red carpet sono il miglior teatro di meme, gesti insoliti delle star e trovate improbabili dei fan che finiscono per trovare grande visibilità attraverso i social. Tra i casi più anomali della 81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, iniziata da pochi giorni, c'è una strana reunion tra Brad Pitt e Angelina Jolie, per la quale bisogna ringraziare Francesco Totti.

Angelina Jolie e Brad Pitt a Venezia

Il caso riguarda una trovata assurda di una persona che sta trascorrendo i primi giorni di manifestazione al Lido. Giornate nelle quali a calcare il red carpet sono stati gli ex coniugi Angelina Jolie e Brad Pitt, presenti al Lido in due giorni diversi. La prima per presentare il suo film Maria, in cui interpreta Maria Callas diretta da Pablo Larrain. Il secondo per promuovere Wolf, il film in cui recita assieme al collega e amico Brad Pitt.

I video dei due autografi su Tik Tok

Che le cose tra Jolie e Pitt siano finite malissimo, dopo una lunga relazione matrimoniale, è cosa nota, ma i due coniugi si sono trovati inaspettatamente associati nei video di un account TikTok, @pietrokasr, che ha chiesto ad entrambi di autografare lo stesso libro, su due pagine differenti, riuscendo nell'impresa. Il dettaglio che manca? L'opera in questione è il libro di barzellette firmato da Francesco Totti, operazione che a suo tempo divenne in una sorta di caso letterario.

Nei due video postati a due giorni di distanza, si vedono prima Angelina Jolie autografare la prima pagina del libro e poi Brad Pitt fare la stessa cosa sulla pagina successiva. Un'idea nata dalla provocazione di qualcuno che aveva commentato il suo primo video, istigandolo a raccogliere la firma di Pitt. "Speriamo che er pupone aggiusti il loro matrimonio", la didascalia del video di Pitt che autografa il libro con "Roma Roma" di Antonello Venditti in sottofondo.