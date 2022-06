Andrea Cerioli ha ripreso i chili persi all’Isola dei Famosi: “Sto iniziando a sembrare un’otaria” Lo scorso anno dopo l’Isola dei Famosi era tornato in Italia con 22 chili persi. Oggi Andrea Cerioli racconta di averli ripresi tutti e, afflitto, racconta di essere determinato a ritrovare il suo tono.

A cura di Giulia Turco

È passato un anno dall'Isola dei Famosi di Andrea Cerioli e dalla sua incredibile perdita di peso. Arrivato in Honduras con qualche chilo in più rispetto ai suoi standard, il naufrago aveva patito la fame sull'Isola con non pochi sacrifici. Non si era risparmiato sfoghi e arrabbiature, visto che la fame aveva tirato fuori la parte peggiore del suo carattere. Tornato in Italia, aveva raccontato di aver perso ben 22 chili.

Lo sfogo di Andrea Cerioli determinato a perdere peso

L'ex tronista di Uomini e Donne non perde l'occasione di condividere con i suoi follower i suoi miglioramenti fisici, così come la perdita di tono. Mentre lo scorso anno raccontava di aver avuto il pretesto del lockdown, quest'anno non ci sono scuse. Andrea Cerioli si sarebbe solo lasciato andare alla sua indole da buona forchetta e ora si ritrova con qualche chilo da perdere. Ai suoi fan racconta però di essere molto determinato a portare a termine questa sfida: "Stamattina mi sono pesato e sono 85.7m 10 kg sopra il mio standard…sto iniziando ad assomigliare ad un otaria, loro però sono adorabili…", racconta postando uno scatto dalla bilancia.

Oltretutto chili distribuiti male, anche perché io metto su solo nel giro vita…tipo un fenicottero, quindi questo weekend mi sono promesso, in primis per sentirmi meglio e poi perché mi sono fatto una sfida personale che non posso assolutamente perdere, che da oggi avrei fatto il check generale delle mie abitudini quotidiane.

All'Isola dei Famosi aveva perso 20 chili

Lo scorso anno il naufrago aveva lasciato le Honduras letteralmente prosciugato. Dagli 80 chili di partenza, era tornato a casa pesando sulla bilancia solo 58 chili. Una perdita di peso importante, avvenuta patendo la fame per mesi. Per la sua indole così lamentosa rispetto alla mancanza di cibo e alle rinunce, Cerioli era stato parecchio criticato: “Non sono stato il ritratto del naufrago, é vero non sono stato sempre sorridente, ho scoperto di avere davvero tante fragilità, felice di averle vissute”.