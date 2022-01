Amy Schumer si mostra in bikini dopo la rimozione dell’utero e la liposuzione: “Finalmente sto bene” La comica americana attrice di The Human, 40 anni, ha sofferto di endometriosi e lo scorso settembre si è sottoposta ad un intervento di rimozione dell’utero. Una liposuzione le ha fatto perdere 77 chili e ora si sente finalmente rinata.

A cura di Giulia Turco

Amy Schumer guarita dall'endometriosi si è mostrata per la prima volta in costume da bagno sui social, dopo un anno nel quale ha affrontato diversi interventi chirurgici. La comica americana, che non ha mai esitato a condividere con il pubblico i suoi problemi di salute, lo scorso settembre si è sottoposta ad un delicato intervento di rimozione dell'utero. In seguito l'attrice di The Humans, 40 anni, ha affrontato un passo successivo, con un intervento di liposuzione che le ha permesso di perdere circa 77 chili.

Amy Schumer è dimagrita 77 chili

Oggi l'attrice si sente come rinata e sui social sfoggia un fisico visibilmente in salute. "Mi sento bene. Finalmente", scrive nella caption di un post in bikini. "È stato un viaggio, grazie per avermi aiutato a ritrovare le forze, non avrei mai pensato di non far altro che parlare del mio utero contratto per due anni e mezzo alla soglia dei 40", ha spiegato l'attrice che in passato aveva giurato di non volersi sottoporre ad interventi di chirurgia estetica. Il post ha raccolto i "mi piace" di diverse donne del mondo dello spettacolo, come Michelle Pfeiffer che si è congratulata con lei per il suo aspetto sensuale e sano.

L'intervento di rimozione dell'utero

Già in passato Amy Schumer aveva parlato apertamente dei problemi di salute riscontrati anche durante la sua prima gravidanza, nel 2018. Oggi è mamma di Gene David, il figlio nato da Chris Fischer. Allora l’attrice aveva spiegato di soffrire di iperemesi gravidica, lo stesso disturbo che ha colpito Kate Middleton durante la gravidanza. Lo scorso settembre la comica si era mostrata sui social con alcuni scatti dall’ospedale subito dopo l’intervento di rimozione dell’utero. “Il dottore ha trovato 30 macchie di endometriosi che ha rimosso. Ha rimosso la mia appendice perché l’endometriosi l’aveva attaccata”, ha spiegato.