Alfonso Signorini: “La separazione di Totti e Ilary è linfa per il gossip, meno male che ci sono” La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi ha imposto una narrazione ricorrente negli ultimi mesi. Una “non love story” della quale Signorini, pur fedelissimo ad Ilary, cavalca freddamente l’onda.

A cura di Giulia Turco

Alfonso Signorini pungola Ilary Blasi tirando in ballo il caso mediatico dell’estate. Lo fa nel corso di una chiacchierata con Simona Ventura, ospite del suo format La terrazza della Dolce Vita, parlando della separazione di casa Totti come di una linfa vitale per il suo mestiere. Nonostante il profondo rapporto che lo lega ad Ilary Blasi, nei panni di direttore della testata di gossip Alfonso non rinuncia affatto al cinismo che lo contraddistingue.

Il gossip Totti Blasi snocciolato da Alfonso Signorini

D’altronde, difficile dargli torto. La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi ha imposto una narrazione costante e ricorrente che sta colmando questi mesi d’estate. Il gossip veniva spifferato lo scorso marzo, facendo da apripista ad una presenza in doppia serata di Ilary Blasi sul piccolo schermo di Canale 5. Terminato il reality, il focus dall’Honduras è tornato in Italia, precisamente nella Capitale, tra la villa all’Eur e la villa di Sabaudia, complice di una verità sbriciolata poco per volta. È in questo contesto che Alfonso Signorini, fedelissimo di Ilary Blasi, si è inserito come voce narrante di una vicenda che ha catalizzato l’attenzione di tutti. Complice il silenzio dei social, sono i retroscena, i racconti, le immagini su carta patinata a parlare:

Il gossip su carta stampata? Vive sempre di nuova linfa. Pensa che linfa ci hanno dato Totti e la Blasi questa estate. È una coppia meravigliosa quella, meno male che ci sono. Sono come il "Bue Apis" per noi. I social sicuramente molto spesso bruciano le notizie e quello che un tempo era l’ossatura del magazine, ma non avranno mai la credibilità della carta stampata. Molti fanno delle fake news la loro bandiera. Inoltre i giornali consentono di approfondire la notizia.

Il rapporto tra Alfonso Signorini e Ilary Blasi

La conduttrice romana è legata al giornalista da una forte complicità, dimostrata già nei mesi passati quando si erano scambiati frecciatine pungenti. Ospite di Signorini nello studio della finale del GFVip, Blasi lo aveva stuzzicato sottolineando la sua presenza fissa nelle case degli italiani. Lui aveva trovato il modo di spostare il discorso sul gossip che già in quel periodo la stava coinvolgendo, catalizzando l’attenzione del pubblico su una storia che aveva in serbo e che ben presto avrebbe snocciolato sulle pagine del suo giornale. Ilary aveva ironizzato, senza confermare né smentire, in quel caso, le voci sul suo conto: “Che non lo sai? Che sono separata in casa?”.