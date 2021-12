Alex Belli: “Rocco Siffredi mi chiese di fare un film con lui”

Alex Belli tornato alla sua quotidianità dopo il GF Vip ha rivelato di aver ricevuto una proposta da Rocco Siffredi: l’attore pornografico gli chiese se voleva recitare in suo film.

È stato uno dei protagonisti indiscussi nella Casa più spiata d'Italia e continua ad esserlo dopo la squalifica. Alex Belli intervistato su Casa Chi ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello VIP dall'amicizia speciale con Soleil Sorge al ritorno dalla sua compagna Delia Duran con cui ha chiarito di non avere una ‘relazione aperta ma libera‘. "Quello che volevo dimostrare è che puoi stare con una donna con la libertà di ridere, giocare e scherzare con un'amica senza avere problemi di giudizi esterni" ha aggiunto. Nel corso della diretta è tornato indietro nel passato, aprendo il discorso sull'Isola dei Famosi con Rocco Siffredi. I due hanno partecipato insieme alla decima edizione del reality, nel 2015, ed in quella occasione l'attore pornografico propose al suo compagno di avventura di fare un film spinto.

Lo rispetto è un grande uomo. Quando siamo usciti dall'Isola lui mi chiamò e mi chiese se me la sentivo di fare un film. No, non lo farei.