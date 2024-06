video suggerito

Alessio La Padula di Amici si sposa, la proposta alla fidanzata durante il concerto di Gigi D’Alessio Alessio La Padula, ex ballerino di Amici nell’edizione del 2016, convolerà presto a nozze con la fidanzata Camilla Caimi. La romantica proposta di matrimonio durante il concerto di Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli. Il ragazzo si è inginocchiato sul palco e le ha chiesto di sposarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessio La Padula si sposa. L'ex ballerino di Amici, a cui in passato era stato attribuito un flirt con Ilary Blasi (subito smentito), convolerà presto a nozze con la fidanzata Camilla Caimi. La romantica proposta di matrimonio durante il concerto di Gigi D'Alessio, che si è tenuto in Piazza del Plebiscito a Napoli lo scorso 16 giugno. Il cantante napoletano ha fatto salire sul palco la coppia che, davanti al pubblico, si è emozionata.

Il video della proposta di matrimonio al concerto di Gigi D'Alessio

Come si vede in un video pubblicato sui social, Alessio La Padula è stato chiamato sul palco da Gigi D'Alessio durante il suo concerto Uno Come te- L'emozione continua, che si è tenuto in Piazza del Plebiscito a Napoli. Una volta salito, il ballerino ha detto al microfono il motivo per il quale si trovava là: "Se la mia ragazza mi vuole sposare". La ragazza in questione è Camilla Caimi, a sua volta ballerina di professione, che ha salito le scale e subito raggiunto il fidanzato. Il ballerino si è inginocchiato, ha preso l'anello e le ha chiesto di diventare sua moglie. Emozionata, la ragazza ha accettato e lo ha subito baciato e stretto tra le braccia.

La carriera di Alessio La Padula

Alessio La Padula si è fatto conoscere dal pubblico grazie ad Amici, programma al quale ha partecipato come concorrente nella categoria ballo nel 2016 (quell'anno a vincere fu Andreas Muller). Una volta finito il talent show, ha continuato a danzare ottenendo ruoli in diversi programmi e show musicali, come il recente concerto di Gigi D'Alessio in Piazza del Plebiscito. Il suo nome è legato anche a vicende di cronaca rosa, quando Fabrizio Corona lo indicò come presunto amante di Ilary Blasi. Il diretto interessato smentì la notizia poco dopo la sua uscita. La Padula è fidanzato con Camilla Caimi, con cui condivide la passione per la danza e che presto diventerà sua moglie.