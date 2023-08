Alessia Ambrosi, deputata FDI, bacia il fidanzato e replica alle critiche: “Cavernicoli, amare è bello”

Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d'Italia, e Georg Dornauer, vicegovernatore del Tirolo e leader socialdemocratico sono una coppia. Da qualche giorno, i due stanno vivendo il loro amore alla luce del sole. La notizia della loro relazione è stata riportata anche da alcune riviste austriache. Anche stavolta, però, i social si sono rivelati un'arma a doppio taglio. Davanti a una foto di coppia pubblicata da Ambrosi, sono arrivate le critiche a cui la politica ha replicato.

Nonostante le diverse posizioni politiche, Alessia Ambrosi e Georg Dornauer hanno trovato dei punti di incontro che hanno portato alla nascita della loro relazione. Dopo essere stati paparazzati insieme in un paio di occasioni, hanno deciso di ufficializzare il fatto di essere una coppia. Hanno pubblicato sui social una foto scattata durante una giornata trascorsa al mare. Nello scatto i due si scambiavano un bacio sulla spiaggia. Le critiche non si sono fatte attendere.

Nei giorni scorsi, Alessia Ambrosi, su X, ha replicato a quanti hanno commentato in modo pungente la foto che la ritraeva con il suo compagno:

Ho letto, con attenzione, la ridda di posizioni sulla foto in spiaggia in cui io e il mio fidanzato ci baciamo. Ringrazio per le tantissime manifestazioni pubbliche e private di affetto, simpatia e sostegno; prendo anche ovviamente atto di come, nel 2023, ancora incredibilmente persista una componente post-cavernicolare, sia pure sempre più minoritaria, la quale trova da eccepire sul fatto che una politica possa avere un privato e magari (perché no?) esserne fiera e non sentirsi obbligata a nasconderlo. Se qualcuno lo avesse purtroppo dimenticato, ricordo a tutti che è bello essere innamorati e baciarsi sulla spiaggia, ovviamente non mancando di rispetto a nessuno. Il male, se proprio del male si vuol trovare in questa immagine, è come sempre solo negli occhi di chi lo vede. P.s: Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente zia Marina per il bellissimo costume che ha cucito a mano per me!