Alessandro Cattelan chiede a Francesco Gabbani se sia superdotato, la risposta del cantante

Alessandro Cattelan dimostra di leggere con piacere i social, soprattutto quando si tratta di argomenti leggeri. A “farne le spese” è stato Francesco Gabbani, che, ospite di una puntata del podcast Supernova, si è visto porre una domanda già circolata in passato, relativa a una particolare caratteristica anatomica del suo corpo che ha dimostrato di sapere suscitare una certa curiosità nonostante il trascorrere degli anni.

Francesco Gabbani non entra nel merito: “Lascio il mistero”

Cattelan, leggermente imbarazzato, ha rivolto la curiosa domanda al cantautore a margine dell’intervista, ricordando che lo stesso quesito gli era stato posto in passato anche da un giornalista. La domanda, in sintesi, era: “È vero che sei superdotato?” Gabbani, pur divertito, ha scelto di non rispondere nel dettaglio, sorvolando con abilità una questione già dibattuta in passato: “Le voci ormai girano, però non sta a me dirlo. L’origine di questa leggenda? Deriva da alcune immagini televisive con completi sartoriali che hanno creato quella zona un po’ ‘bombé’. Ma potrebbe anche essere, eh… lascio il mistero”.

Da dove nasce la leggenda metropolitana sulle dimensioni di Francesco Gabbani

La vicenda è diventata di dominio pubblico nel 2017, quando Gabbani vinse il Festival di Sanremo con Occidentali’s Karma. Il fatto che ballasse sul palco insieme alla famosa scimmia diede origine a una serie di indiscrezioni sul suo conto. Il cantante, con ironia, aveva raccontato di aver utilizzato un piccolo espediente scenico sul palco: oltre alla scimmia danzante, ad attirare l’attenzione ci sarebbe stato un “canovaccio inserito strategicamente nei pantaloni”, una battuta pensata per sdrammatizzare e dissimulare l’imbarazzo. Anche in questa occasione, Gabbani ha preferito glissare con eleganza, mantenendo intatto il mistero.