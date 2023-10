Alessandro Basciano scaricato da Sophie Codegoni, il suo manager: “Il tempo è galantuomo” Dopo l’annuncio di Sophie, si è scatenata sui social una rivolta di massa contro Alessandro Basciano, additato come presunto colpevole della rottura. Lui mantiene il più totale silenzio sull’argomento, ma intanto il suo manager lascia intendere che il silenzio del dj potrebbe non durare a lungo.

A cura di Giulia Turco

Sembra essere davvero finita la relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. È pur vero che da tempo si rincorrono le voci sulla crisi e che più volte i diretti interessati hanno ammesso e poi ritrattato su una presunta rottura, ma le recenti ammissioni di Sophie su “fatti gravi” commessi dal fidanzato non sembrano lasciare spazio a ritorni di fiamma.

Il silenzio di Basciano potrebbe non durare a lungo

Dopo l’annuncio dell’influencer, sembra essersi scatenata sui social una rivolta di massa contro Alessandro Basciano, additato come presunto colpevole della rottura. Lui intanto mantiene il più totale silenzio sull’argomento. A prendere le difese dell’ex gieffino e dj ci ha pensato prima di tutti il suo manager Benji Costantino, che sui social ha lasciato intendere che il silenzio di Basciano potrebbe non durare a lungo: “Abbiate rispetto per un momento così delicato, il tempo è galantuomo sempre!”. Alle sue parole si sono aggiunte quelle del padre di Alessandro, Beppe Basciano, che via Twitter ha chiesto alle fandom dei Basciagoni di non aizzare un fuoco attorno alla rottura: “Chiedo solo cortese silenzio da parte di tutti, le polemiche di chi ha ragione o torto non servono”. Eppure, davanti allo sfogo di Sophie, sembra difficile restare a guardare.

Il trasloco di Sophie e l’annuncio della rottura

Dopo mesi di gossip sulla fine della loro storia infatti, Sophie Codegoni ha deciso di vuotare il sacco raccontando che la relazione con Basciano è definitivamente finita a causa di “cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione”. Era ormai chiaro ai suoi fan che fosse in corso una separazione, visto il trasloco in atto documentato su Instagram. D’altronde poi, proprio di recente Basciano era stato fotografato in compagnia di un’altra donna, con conseguenti indiscrezioni sulla sua presunta infedeltà. “Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto”, si è sfogata Sophie.