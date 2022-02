Aka7even è fidanzato con una misteriosa ragazza dopo la storia con Martina Miliddi Aka7even è uno dei Big in gara a Sanremo 2022. Ad Amici 2020 ha avuto una frequentazione con la ballerina Martina Miliddi e ora pare che sia di nuovo fidanzato, ma della sua nuova fiamma non si hanno informazioni.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dal palco di Amici 2020 a quello dell'Ariston. Dopo essere stato uno dei protagonisti della scorsa edizione del talent di Maria De Filippi, Aka7even (all'anagrafe Luca Marzano) sarà uno dei Big in gara a Sanremo 2022 con il brano Perfetta così. Della sua vita lontano dai riflettori non si hanno molte informazioni: dopo la storia con la ballerina Martina Miliddi, conosciuta tra i banchi del talent, pare che sia di nuovo fidanzato, ma l'identità della ragazza è ad oggi sconosciuta.

Chi è la nuova fidanzata di Aka7even

In occasione della cerimonia degli Mtv Ema dello scorso novembre, dove ha vinto il premio Best Italian Act, Aka7even ha svelato qualche dettaglio sulla sua vita sentimentale. Secondo il sito Webboh.it, alla domanda del vocalist: "Non si sbilancia nemmeno sulla sua fidanzata?", il giovane cantante avrebbe risposto così: "La mia vita privata è mia. Siamo due ragazzi che vivono una storia semplice. Faccio musica, non gossip". Le sue parole sembrerebbero confermare la presenza di una ragazza al suo fianco, di cui però non si ha alcuna informazione. Non si conoscono né il suo nome né l'eta, però pare che i due si stessero frequentando già a settembre, quando in occasione del Premio Fabula 2021 (il festival dedicato alla scrittura per i ragazzi dai 9 ai 20 anni) Aka7even aveva confessato: "Non sono fidanzato, ma ho una frequentazione in corso". Nei mesi scorsi, si era ipotizzato che la misteriosa fidanzata del cantante potesse essere Alice De Bortoli, protagonista de Il Collegio, con cui il cantante aveva condiviso un selfie sul suo profilo Instagram.

Aka7even agli Mtv Ema

La fine della storia con Martina Miliddi dopo Amici 20

Nella scorsa edizione di Amici, Aka7even si era avvicinato alla ballerina Martina Miliddi, iniziando con lei una frequentazione che però ben presto si era trasformata in una sorta di "triangolo". Tra i due si era intromesso il cantante Raffaele, verso cui la ballerina ha sempre avuto un forte interesse. Una volta uscita dalla scuola infatti, Martina si è fidanzata ufficialmente con lui, lasciandosi trasportare dai sentimenti e mettendo una pietra sopra al rapporto con Aka7even. Sui social aveva scritto: "Ti ho vissuto per mesi cercando di starti il più lontana possibile, ad oggi che ti ho con me ti dico che non ti voglio più stare lontana". A queste parole per il suo nuovo amore, Luca ha risposto con una frecciatina: "Bello sputare nel piatto dove si mangia. A me parla la musica".