Un milione di ragazze ucciderebbe per quel look: com’è Andy Sachs nel 2025 sul set de Il Diavolo veste Prada 2

Niente più maglioni larghi color ceruleo né gonne in lana a quadri. L’Andy Sachs del 2025 è lontana anni luce dalla stagista spaesata che nel 2006 si aggirava per i corridoi di Runway con i capelli spettinati e l’aria di chi in quel mondo ci è capitata per caso. Lo dimostra la prima, attesissima foto dal set di “Il Diavolo veste Prada 2”, pubblicata da Anne Hathaway su Instagram: un’immagine che in poche ore ha conquistato i fan del film diventato cult e fatto schizzare alle stelle le aspettative per il sequel.

La foto condivisa da Anne Hathaway

“Andy Sachs 2025”, scrive l’attrice nella didascalia, lasciando che a parlare sia l’outfit: pantaloni a righe dal taglio maschile, gilet coordinato, collana di perle, stivaletti a punta e capelli perfettamente pettinati in onde morbide. Ogni dettaglio del look urla potere, eleganza, consapevolezza. Andy non è più la ragazza che non sa nemmeno con quante B si scriva “Gabbana”. È una donna che ha trovato il suo posto — e il suo stile — nel mondo.

L’attrice, oggi 42 anni, torna a vestire i panni dell'aspirante giornalista diventata, suo malgrado, esperta di moda nel film originale del 2006, tratto dal bestseller di Lauren Weisberger. Accanto a lei ritroveremo ancora una volta Meryl Streep nei panni della glaciale Miranda Priestly, Emily Blunt (la temibile collega Emily) e Stanley Tucci, l’indimenticabile Nigel. Tra le new entry anche Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak e Pauline Chalamet.

Il ruolo di Andy Sachs nel sequel è ancora avvolto nel mistero

Il sequel racconterà una Miranda alle prese con il declino della stampa cartacea, in conflitto con Emily – ora potente dirigente di un gruppo del lusso – in una sfida tutta giocata a colpi di prestigio e potere. Il ruolo di Andy resta invece top secret, ma la trasformazione del look suggerisce un’evoluzione profonda, tanto personale quanto professionale.

La foto pubblicata da Anne, che la ritrae sorridente mentre si appoggia a un muretto con aria rilassata ma decisa, segna il primo vero ritorno del personaggio sullo schermo dopo quasi vent’anni. E l’entusiasmo è palpabile anche tra gli attori. “Heading to werk”, ha scritto Hathaway in un altro post su TikTok, mentre si lava i denti indossando un maglione color ceruleo. Un chiaro omaggio alla leggendaria scena in cui Miranda umilia Andy spiegandole che quel “banale maglione blu trovato nella cesta delle occasioni” è in realtà frutto di una lunga catena di scelte nel mondo della moda.

L’uscita di "Il Diavolo veste Prada 2" è prevista per il 1° maggio 2026, ma una cosa è già certa: Andy Sachs è tornata. E sì, un milione di ragazze ucciderebbe ancora per essere lei.