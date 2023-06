Tom Cruise incontra Giorgia Meloni, la premier: “Le mission impossible pane quotidiano del governo” La presentazione del nuovo capitolo della saga “Mission Impossibile”, ambientato principalmente a Roma, è stato motivo di un incontro tra l’attore e Meloni, che sui social ironizza in commento alla foto.

A cura di Andrea Parrella

La presenza di Tom Cruise a Roma per la presentazione del nuovo capitolo di Mission Impossible, il settimo della saga divenuta il suo lieto rifugio cinematografico, è stata occasione di un incontro con il premier Giorgia Meloni. Il primo ministro e l'attore hanno avuto un incontro di circa mezz'ora a palazzo Chigi, suggellato dalla foto di rito pubblicata sui social dalla presidente del Consiglio italiano, che ha accompagnato lo scatto con ironia: "Lieta che la Capitale d’Italia sia protagonista dell’ultimo film di Tom Cruise. Oggi a Roma la prima mondiale. Le “mission impossible” sono anche il nostro pane quotidiano al governo".

Roma protagonista nel nuovo Mission Impossible

Cruise è a Roma per l'anteprima mondiale del settimo capitolo della popolarissima saga "Mission impossible – Dead Reckoning parte 1", diretto da Christopher McQuarrie. Nuovo capitolo in cui tom Cruise riveste naturalmente un ruolo da protagonista e che vede Roma come principale sfondo di ambientazione per alcune delle scene più iconiche del film. La capitale riveste un ruolo centrale grazie a un percorso in cui l'attore, attraversa la Capitale da piazza Venezia a via dei Fori Imperiali, sfrecciando perfino tra gli stretti vicoli del rione Campitelli, alternando la ‘500 a una volante e una moto. Scene che, come ormai Tom Cruise ci ha abituati, sono girate senza l'utilizzo di una controfigura.

Il red carpet sulla scalinata di Trinità dei Monti

Sul red carpet allestito sulla scalinata di Trinità dei Monti, la stessa dalla quale nel film si lancia a bordo di una ‘500 gialla, insieme a Tom Cruise c'erano gli altri protagonisti della pellicola che affiancano il divo hollywoodiano, da Simon Pegg a Rebecca Ferguson, da Ving Rhames ad Hayley Atwell ed Esai Morales. Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno arriverà nelle sale tra poche settimane, precisamente a partire dal prossimo 13 luglio.