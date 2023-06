L’intervista di Bruno Vespa a Giorgia Meloni, Laganà: “La Rai chiarisca per pubblicità a politici” Nel corso delle giornate di Taranto sono intervenuti i principali esponenti del Governo, compreso il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con una intervista esclusiva e senza contraddittorio.

Riccardo Laganà, uno dei consiglieri d'amministrazione della Rai, ha richiesto formali chiarimenti a seguito dell'evento "Forum in Masseria 23", organizzato direttamente dal collaboratore Bruno Vespa. Nel corso delle giornate di Taranto sono intervenuti i principali esponenti del Governo, compreso il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con una intervista esclusiva e senza contraddittorio.

La richiesta di Riccardo Laganà

Una richiesta formale, quella di Riccardo Laganà, indirizzata alle principali cariche della Rai, tra gli altri, la presidente del Cda, Marinella Soldi, l'amministratore delegato Roberto Sergio, al Collegio Sindacale, al Magistrato Corte dei Conti e alla Responsabile Anticorruzione.

Per dovuta trasparenza verso tutti i cittadini/e, ho richiesto formali chiarimenti riguardo eventuali rischi di pubblicità indiretta e terzietà rispetto a soggetti politici e imprenditoriali terzi durante l’evento “Forum in Masseria” organizzato dal collaboratore Vespa.

L'intervista di Bruno Vespa a Giorgia Meloni

Nel corso dell'evento Forum in Masseria 23, Bruno Vespa ha organizzato un'intervista one-to-one con il Presidente della Repubblica Giorgia Meloni che, in quella occasione, non ha risparmiato un attacco alla controparte politica, rappresentata dalla segretaria del Pd, Elly Schlein: "Se il nuovo corso del Pd è andare dritti con la strategia che li ha portati alla sconfitta elettorale, io non sono nessuno per dire: cambiate strategia. Se vogliono proseguire posso essere anche contenta. Il centrodestra da sempre difende la libertà delle famiglie e delle imprese, escludo che gli italiani credano alle accuse di autoritarismo". Poi, un riferimento a quello che è accaduto all'ultimo Salone del Libro: "Gli italiani giudichino le nostre norme, le nostre misure e anche il pulpito da cui vengono le accuse, quelli che difendono chi impedisce a un ministro della Repubblica di presentare il proprio libro al Salone del libro".