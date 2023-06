Polemica su Bruno Vespa e incontri con politici nella sua masseria: “Credibilità Rai a rischio” Lettera pubblica dei consiglieri Bria e Laganà rispetto a “Forum in Masseria” e all’opportunità che un giornalista del servizio pubblico metta in piedi un evento di questo tipo presso la sua personale attività imprenditoriale: “Rischio pubblicità occulta e indipendenza del servizio pubblico”.

A cura di Andrea Parrella

In queste ore cresce il clima di polemica in Rai per "Forum in masseria", l'evento organizzato da Bruno Vespa in Puglia, dove nei giorni scorsi ha ospitato le personalità di punta del mondo politico – dal premier Giorgia Meloni al ministro Matteo Salvini, passando per il leader del M5s Giuseppe Conte – rendendo gli spazi della sua attività imprenditoriale un palcoscenico politico di rilievo.

La lettera dei consiglieri Bria e Laganà

Una potenziale situazione di conflittualità, quella relativa al conduttore di Porta a Porta e della striscia quotidiana serale Cinque Minuti che ha fatto sorgere polemiche rispetto all'opportunità che un giornalista del servizio pubblico metta in piedi un evento di questo tipo presso la sua personale attività imprenditoriale. Così nelle scorse ore i consiglieri di amministrazione Francesca Bria e Riccardo Laganà hanno fatto sapere pubblicamente di aver scritto una lettera rivolta all’ad Roberto Sergio e a tutto il cda, nonché alla commissione stabile per il codice etico, al magistrato della Corte dei conti, al collegio sindacale, al direttore Governance e segreteria societaria e al responsabile Anti-corruzione dell’azienda. Una lettera nella quale Bria e Laganà chiedono ai vertici di viale Mazzini di chiarire se la copertura mediatica data al “Forum in Masseria” possa rappresentare un caso di "pubblicità occulta a favore dell’attività imprenditoriale dello storico collaboratore di Viale Mazzini". I due consiglieri si chiedono anche se l'attività di Vespa non rischi di "pregiudicare la credibilità e l’indipendenza dell’informazione pubblica".

A rischio "reputazione e credibilità del servizio pubblico"

Gli incontri con esponenti politici di spicco presso l'attività vitivinicola di Vespa ha indotto i due consiglieri a chiedere dunque "se, ed eventualmente in che termini, i settori competenti abbiano valutato possibili rischi di pubblicità indiretta nella copertura mediatica dell’evento svoltosi all’interno di un’attività imprenditoriale di un collaboratore Rai con il rischio ulteriore di un potenziale conflitto di interessi; se la ripresa televisiva di un evento, come anche la trasmissione di un programma Rai – Cinque minuti – all’interno di una tenuta e attività commerciale privata, organizzato da un proprio collaboratore che si occupa di approfondimenti informativi sulle reti Rai, non pregiudichi la reputazione e la credibilità del servizio pubblico che, anche attraverso i propri giornalisti e collaboratori, dovrebbe sempre assumere un atteggiamento di indipendenza e terzietà rispetto a soggetti politici e imprenditoriali".