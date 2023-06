Tom Cruise presenta a Roma il nuovo film Mission Impossible: gli eventi e le modifiche alla viabilità Piazza di Spagna, piazza Mignanelli, la Scalinata della Trinità dei Monti e, infine, l’Auditorium della Conciliazione: tutti i luoghi della presentazione di “Mission Impossible – Dead Reckoning”. Previste modifiche alla viabilità e agli autobus.

A cura di Beatrice Tominic

Tom Cruise fotografato a Roma da alcuni fan. A destra i preparativi a piazza di Spagna per gli eventi di presentazione del film. Foto da Twitter.

Si tiene oggi, lunedì 19 giugno, la presentazione del nuovo film Mission Impossible – Dead Reckoning. Per l'occasione ha raggiunto la capitale anche lo storico protagonista della serie cinematografica uscita nei cinema, per la prima volta, nel 1996, Tom Cruise.

A partire dalle 16 alcune delle location più pittoresche in centro a Roma si prestano alla presentazione del film che, al termine del programma, viene proiettato in anteprima mondiale all'Auditorium della Conciliazione. Segue, a conclusione della serata, alle 22, l'After Party sulla Terrazza Caffarelli.

Le tappe del programma pomeridiano, invece, sono fra piazza di Spagna, piazza Mignanelli e la Scalinata della Trinità dei Monti: scopriamo tutte le modifiche alla viabilità e al percorso dei bus. Vietata, per l'occasione, anche la circolazione pedonale, fatta eccezione dei residenti.

Circolazione pedonale interrotta a piazza di Spagna

Le prime modifiche sono previste a partire dalle ore 14: in piazza di Spagna, come fanno sapere dal sito di Roma Mobilità, a partire da quest'ora viene costituita un'area chiusa anche ai pedoni delimitata da piazza Mignanelli, piazza di Spagna (tra la barcaccia e scalinata della Trinità dei Monti), Trinità dei Monti, via Condotti. Piazza di Spagna, piazza Mignanelli e la Scalinata di Trinità dei Monti.

Modifiche alla viabilità, divieti di sosta e bus

Oltre a quelle riguardanti i pedoni, modifiche alla viabilità sono previste alla circolazione veicolare e per quanto riguarda i divieti di sosta. Nell'area dell'Auditorium della Conciliazione, entro le 14 devono essere rimossi i veicoli in sosta sui controviali di via della Conciliazione, in via della Traspontina, Borgo Sant’Angelo e in piazza Pia. Chiuse per tutto il giorno, invece, via della Conciliazione sarà chiusa per tutto il giorno tra largo Giovanni XXIII e via della Traspontina.

Per quanto riguarda i trasporti pubblici, alcune linee cambiano o limitano il loro percorso. Le linee 23, 280 e 982 percorrono i lungotevere Vaticano e in Sassia. Dalle ore 15, anche le linee 40 e 62 cambiano il loro percorso: i mezzi in arrivo da San Pietro effettuano capolinea sul lungotevere in Sassia, all’altezza dell’ospedale Santo Spirito. Disattivata, infine, la fermata di piazza Pia.