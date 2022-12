The Whale, il film con Brendan Fraser favorito agli Oscar esce il 23 febbraio Il nuovo ed emozionante film di Darren Aronofsky, con un Brendan Fraser in stato di grazia, arriverà molto presto nei cinema italiani.

È ufficiale: The Whale esce nei cinema italiani dal 23 febbraio. Il nuovo ed emozionante film di Darren Aronofsky, con un Brendan Fraser in stato di grazia, arriverà molto presto nei cinema italiani, due settimane prima la cerimonia di assegnazione dei prossimi Oscar, per i quali questa pellicola è considerata già favorita. Per questo film, intanto, Brendan Fraser è già candidato come Miglior attore protagonista ai Golden Globes. Il film segna il ritorno del regista de Il Cigno Nero, già vincitore del Leone D'Oro a Venezia con The Wrestler.

Gli incassi negli Stati Uniti

The Whale è già uscito negli Stati Uniti. Gli incassi sono stati molto importanti: una media di 60.000 dollari per sala con una distribuzione di soli sei cinema e un incasso totale di 360 mila dollari. Il film ha infine aumentato i suoi incassi, dopo tre settimane, portandosi a 2.800.000 dollari. Il film uscirà nelle sale italiane il 23 febbraio 2023 distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

La performance di Brendan Fraser

In The Whale, Brendan Fraser è Charlie, un insegnante di inglese che deve confrontarsi con i propri fantasmi e un amore mai rivelato che lo tormentano da anni, nonché con un rapporto irrisolto con la figlia adolescente, per un’ultima possibilità di redenzione.

La performance di Brendan Fraser è stata osannata dalla critica: sei minuti di applausi a Venezia, tra le lacrime dello stesso attore presente in sala. Variety ha definito la prova di Fraser come "epocale" mentre per TimeOut questo è "il ruolo della vita. "Eccezionale" per la CNN, "struggente" per The Hollywood Reporter, "da Oscar" per ABC News, "immensa" per Polygon e "potente" per IGN. Oltre alla nomination ai Golden Globes, il film ha ottenuto 4 nomination ai Critics Choice Awards per il miglior attore protagonista Brendan Fraser, la miglior giovane attrice Sadie Sink, la miglior sceneggiatura non originale per Samuel D.Hunter e il miglior hair & make-up.