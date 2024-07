video suggerito

Shrek 5 si farà, in arrivo il quinto capitolo della saga: data di uscita e cast A più di dieci dall'ultimo film torna nelle sale Shrek. Nel quinto capitolo della saga saranno presenti Ciuchino, il Gatto con gli stivali e la principessa Fiona.

Dopo più di dieci anni dall'uscita dell'ultimo capitolo della saga di Shrek, dalla DreamWorks Animation arriva la conferma ufficiale della messa in sviluppo del quinto film. Shrek 5 arriverà nelle sale il 1 luglio 2026.

In arrivo il nuovo capitolo di Shrek

La società di produzione cinematografica Dreamworks ha annunciato che Shrek 5 è in lavorazione. Il film, primo premio Oscar per l'animazione, arriverà nelle sale il 1 luglio del 2006. Nella versione originale i protagonisti saranno doppiati dagli stessi attori: Mike Myeres per l'orco Shrek, Eddie Murphy per l'asino parlante Ciuchino e Cameron Diaz per la principessa Fiona. Non è ancora arrivata la conferma che Antonio Banderas presterà la sua voce al Gatto con gli stivali. L'indiscrezione sull'uscita del quinto capitolo della saga era iniziata a circolare lo scorso giugno quando Eddie Murphy aveva dichiarato in un'intervista che il film sarebbe tornato nelle sale. L'attore parlando con Collider si era lasciato sfuggire che Shrek 5 era in lavorazione: "Abbiamo iniziato 4 o 5 mesi fa. Ho già registrato il primo atto e lo finiremo quest'anno. Shrek sta per uscire e Ciuchino avrà il suo film". Già da qualche anno, però, era nell'aria la notizia che la casa di produzione avesse intenzione di continuare a raccontare le avventure dell'orco verde più famoso del cinema.

Il successo di Shrek negli anni

Con un incasso da record di quasi 490 milioni di dollari in tutto il mondo, Shrek fu il primo film animato a vincere l'Oscar. Al successo del primo capitolo della saga, seguì quello degli altri film del franchise: nel 2004 da Shrek 2 con 928 milioni di dollari d'incasso, Shrek Terzo (2007) e Shrek e vissero felici e contenti (2010). La storia è basata sull'omonimo romanzo pubblicata nel 1990 da William Steig, un'"anti-fiaba" in netta contrapposizione con lo standard Disney, in cui un orco verde che abita nelle paludi è riuscito a stravolgere le regole del genere animato.