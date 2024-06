video suggerito

Quante scene post credit ci sono in Inside Out 2 e qual è la loro spiegazione: svelato il segreto di Riley Come ogni film della Pixar anche Inside Out 2 ha delle scene post credit per gli spettatori. Delle vere e proprie chicche che divertono il pubblico e presentano risvolti della storia, in questo caso si scoprirà un segreto della piccola Riley.

A cura di Ilaria Costabile

Il 19 giugno è arrivato nelle sale italiane Inside Out 2, il sequel dell'iconico film Disney Pixar del 2015, nel quale ci sono anche delle scene post credit, da gustare a fine proiezione. La storia è sempre quella di Riley, ormai diventata 13enne, che dovrà avere a che fare con nuove emozioni che andranno ad arricchire la sua personalità come Ansia, Imbarazzo, Invidia e Noia. Intanto, il film ha avuto un incredibile successo sia con le anteprime, che con l'approdo al cinema in America.

La spiegazione della prima scena post credit a metà dei titoli di coda

Gli appassionati dei film Pixar sapranno che, spesso e volentieri, alla fine della storia ci sono alcune scene a cui gli spettatori possono assistere una volta superati i titoli di coda. Si tratta di alcuni spezzoni che si legano ai momenti della storia. La prima scena post credit, vede Riley di ritorno dal camp di hockey, in cui ha avuto modo di scoprire nuove parti di sé, intenta a confrontarsi con i genitori che le chiedono come fossero andati quei giorni. La risposta della ragazza è semplice e asciutta: "È stato bello", ma se in apparenza la madre e il padre sembrano tranquilli nell'accogliere una risposta così poco approfondita, in realtà nella loro mente si susseguono le reazioni più disparate.

Il segreto di Riley svelato nella seconda scena post credit

La scena post credit più divertente, però, è quella che ha come protagonista il Segreto Oscuro di Riley. Lo si incontra nel viaggio che Gioia, Paura, Tristezza, Disgusto e Rabbia fanno nei meandri della mente di Riley, per provare a riportarle il suo iniziale "senso di sé". Lungo il tragitto si imbattono anche nella cassaforte mentale della ragazzina, in cui sono nascosti il cartone preferito da bambina, la cotta segreta per il protagonista dei videogiochi Lance Slashblade e infine un personaggio nero e burbero che rappresenta il più grande segreto di Riley. Nella scena si scopre di cosa si tratta, semplicemente Riley aveva fatto un buco nel tappeto, con grande stupore di Gioia: "Pensavo fosse quella volta che Riley ha fatto pipì in piscina", dice. Ed è così che il Segreto Oscuro ritorna nel buio della cassaforte.