Il clamoroso risultato di Inside Out 2: un milione di euro alle anteprime Clamoroso risultato di Inside Out 2 all'anteprima italiana: quasi un milione di euro d'incassi. Da oggi, l'uscita ufficiale.

Oggi, 19 giugno, è il giorno di Inside Out 2. Il film Pixar-Disney sulle emozioni ritorna con un sequel atteso da adulti e bambini per quasi dieci anni. Il clamoroso risultato che il film sta raccogliendo in Nordamerica e nel resto del mondo sarà seguito molto probabilmente anche in Italia.

Il clamoroso incasso all'anteprima

Soltanto nella giornata ieri, dove il film è stato programmato in anteprima da alcune sale, il film ha incassato 958mila euro con quasi 130mila presenze. Un dato impressionante considerati i tempi e considerata soprattutto al distanza col secondo film più visto della giornata, Bad Boys – Ride or die, che ha conquistato appena 82mila euro. In Nordamerica, invece, il film ha incassato 176 milioni di euro e nel resto del mondo 157 milioni del mondo per un totale di 334 milioni di euro.

La trama e il cast di Inside Out 2

Inside Out 2 riprende la storia di Riley, ormai adolescente, e della sua famiglia. Le emozioni della ragazzina, alle soglie dei 14 anni, si moltiplicano. Gioia, Tristezza, Rabbia, Disgusto e Paura avranno a che fare emozioni tutte nuove: Noia, Imbarazzo, Invidia, Ansia e Nostalgia. I doppiatori originali dei nuovi personaggi sono: Ayo Edebiri, Maya Hawke, Paul Walter Hauser, Adèle Exarchopoulos e June Squibb. Per quanto riguarda l'edizione italiana, confermati i doppiatori Stella Musy, Daniele Giuliani, Melina Martello, Paolo Marchese e Veronica Puccio nei ruoli di Gioia, Paura, Tristezza, Rabbia e Disgusto.

I nuovi doppiatori sono la doppiatrice e comica Marta Filippi nel ruolo di Invidia, gli attori Pilar Fogliati e Federico Cesari per Ansia e Imbarazzo, la modella Deva Cassel nel ruolo di Noia e il cantante Stash per Lance Slashblade. Cambia la voce italiana della piccoal Riley: al posto di Vittoria Bartolomei adesso c'è Sara Ciocca.