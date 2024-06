Inside Out 2, Pilar Fogliati è la voce di Ansia: “Un sentimento che la mia generazione conosce bene”

video suggerito

Il 19 giugno 2024 arriva nelle sale Inside Out 2, il sequel del film cult e vincitore del premio Oscar. Nella squadra della emozioni della protagonista Riley si aggiungono Imbarazzo, Invidia, Noia e Ansia che verrà doppiata da Pilar Fogliati: "È un sentimento che la mia generazione conosce bene".

Le voci delle nuove emozioni di Inside Out

Se da bambina erano soprattutto Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, per la Riley adolescente saranno Noia, Invidia e Imbarazzo le emozioni da tenere a bada. Protagonista del nuovo capitolo della storia è sempre la 13enne, alle prese con una delle prime sfide importanti della vita: entrare nella squadra femminile di hockey su ghiaccio, mostrando a tutti il proprio valore e provando a farsi nuove amicizie. A far parlare Ansia sarà l'attrice romana Pilar Fogliati che, come riportato dal Messaggero, spiega:"È un sentimento che anche la mia generazione conosce bene. Doppiare il cartoon è stata un'impresa meravigliosa e tostissima".

Deva Cassel è la doppiatrice di Noia: "Sentimento che permette di fermarsi a riflettere"

Deva Cassel è la voce di Noia. "È stata proprio mia madre a insegnarmi quanto la noia sia importante perché ti permette di fermarti a riflettere e fare le scelte giuste – spiega l'attrice, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel – Le mie non sono state determinate dalla famiglia a cui appartengo ma dai miei desideri: anche se intorno a me le aspettative sono sempre state altissime, i miei genitori mi hanno spinta ad essere me stessa sia che volessi fare il medico, o la modella, perfino allevare capre in montagna. Sono diventata attrice perché ho seguito la mia strada".

Invidia e Imbarazzo, le nuove emozioni di Riley

Marta Filippi è la doppiatrice di Invidia, un sentimento che non giudica necessariamente negativo: "Comporta anche una buona dose di ammirazione". L'attore Federico Cesari interpreta Imbarazzo mentre Sara Ciocca, 16 anni, è Riley: "Anch’io, come lei, sono in preda ai turbamenti adolescenziali. L’irrequietezza e una vivacità incontrollabile scandiscono la mia vita interiore".