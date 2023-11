Inside Out 2 in sala nel 2024, nel nuovo film Disney arrivano nuove emozioni Arriverà in sala nell’estate del 2024 il secondo capitolo di “Inside Out”, il film vincitore del premio Oscar nel 2016 che torna al cinema dopo otto anni. Oltre a Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto ci saranno nuove emozioni.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo un lungo periodo di attesa, circa otto anni dal debutto, arriverà in sala nell'estate 2024 il nuovo progetto della Disney Pixar, ovvero Inside Out 2, il secondo capitolo del film che ha appassionato adulti e bambini nel 2016 e vincitore anche di un Oscar. Come era prevedibile, alle emozioni già note se ne aggiungeranno altre piuttosto interessanti, tra le prime a comparire c'è Ansia, che porterà un certo scompiglio.

L'arrivo di Ansia, una nuova emozione

L'arrivo di Ansia, infatti, sarà la causa di una certa confusione tra le emozioni che vivono nella testa di Riley, la ragazzina protagonista delle vicende che si verificano nel film. Paura, Gioia, Tristezza, Rabbia e Disgusto dovranno fare i conti con questa sconosciuta che, inizialmente, metterà tutti a dura prova, sebbene prima della comparsa di questa nuova emozione, le veterane avevano cercato di mantenere quanto più possibile un equilibrio, conquistato giorno dopo giorno. È il regista del film, Kelsey Mann, a commentare questo ingresso nel "quartier generale", così come è chiamato nel film il luogo in cui si smistano tutte le emozioni, della giovanissima Riley:

Ansia, interpretata da Maya Hawke nella versione originale del film, potrebbe essere la nuova arrivata nella squadra, ma non è certo il tipo che passa in secondo piano. Questo è molto sensato se pensiamo a ciò che accade nella mente di tutti noi.

Ci saranno altri stati d'animo

L'arrivo di questa nuova emozione, come si intuisce nel primo trailer diffuso da Disney, si presenta al tredicesimo compleanno di Riley che, quindi, sta diventando un'adolescente e con questo passaggio in una nuova età, è fisiologica la scoperta di nuovi stati d'animo. Ansia, infatti, quando si presenta alle emozioni primordiali, parla utilizzando il plurale, quasi volesse anticipare il fatto che, dopo di lei, si paleseranno anche altre emozioni come invidia, noia e imbarazzo.