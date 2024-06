video suggerito

Inside Out 2, quali sono le nuove emozioni del film della Pixar insieme ad Ansia Il 19 giugno arriva nelle sale italiane Inside Out 2, il sequel dell'iconico film Disney del 2015. Stavolta, alle emozioni che scandivano la vita della piccola Riley, con l'adolescenza ne arrivano altre da dover gestire: ecco Ansia, Imbarazzo, Invidia e Noia.

A cura di Ilaria Costabile

Arriva nelle sale italiane il 19 giugno Inside Out 2, il sequel dell'iconico film Disney, datato 2015. Dopo nove anni tornano le emozioni di Riley che ormai è cresciuta e deve fare i conti con l'arrivo di nuove emozioni che subentrano nella sua quotidianità, si tratta di Ansia, Imbarazzo, Invidia e Noia, che si aggiungono alle altre già conosciute ovvero Gioia, Tristezza, Paura e Rabbia. In Italia a dare voce alle new entry sono attori italiani piuttosto noti.

Ansia

Ansia nuova emozione di Inside Out 2

La prima nuova emozione che fa capolino nell'adolescenza di Riley, cresciuta rispetto al primo film, è Ansia. Piccola arancione, con gli occhi grandi e sbarrati, sorriso sbilenco, ciuffi ribelli in cima alla testa, è così che si presenta alle altre abitanti della centrale emotiva della 13enne protagonista, suscitando non poco turbamento. Un'emozione che emerge quando Riley deve mostrare a tutti il suo valore, provando ad entrare nella squadra di hockey della scuola. A dare voce alla nuova arrivata è Pilar Fogliati, l'attrice romana ha raccontato: "È un sentimento che anche la mia generazione conosce bene".

Imbarazzo

Imbarazzo nuova emozione di Inside Out 2

Le novità non arrivano mai sole, ed ecco che insieme ad Ansia, arrivano anche altre emozioni, come ad esempio Imbarazzo. Grande, rosso con un naso prominente, pronto a coprirsi con una felpa e tanto di cappuccio, non appena sente che di essere chiamato in causa. È l'emozione che sopraggiunge quando qualcosa provoca disagio e Riley dovrà imparare a farci i conti, perché non riuscirà sempre a tenerla a bada, anche quando vorrebbe. A prestare la sua voce al personaggio è l'attore romano Federico Cesari.

Invidia

Invidia nuova emozione di Inside Out 2

Altra emozione che subentra nel sequel di Inside Out è Invidia. Piccolina, verde, con occhi enormi e sorriso da bambina, guarda tutto ciò che la circonda con un mix di bramosia e un pizzico di fastidio, per non avere ciò che desidererebbe in quel momento. A darle voce è l'attrice Marta Filippi che parlandone, sottolinea come spesso sia un sentimento che possa anche nascere da una buona dose di ammirazione.

Noia

Noia nuova emozione di Inside Out 2

Infine, l'ultima ad arrivare è Noia. Lunghi capelli neri, colorito violaceo, sguardo a mezz'asta e atteggiamento molle, piegata su se stessa, Noia è ritratta con un telefono in mano, in rappresentanza dell'emblema di questo sentimento che spinge, senza convinzione, a fare qualsiasi tipo di azione o a non farla del tutto. Ad interpretarla, con un accento francese che più calzante non si potrebbe, è Deva Cassel.

Gioia

Gioia

La più attiva delle emozioni di Riley, soprattutto quando era appena una bambina, circondata dall'amore dei suoi genitori, è senza dubbio Gioia. Ma sarà proprio lei a scoprire le altre emozioni, comprendendo che se non ci fossero non potrebbe apprezzare davvero la sua essenza. Ed è su questa scia che continua anche in questo secondo capitolo del film, dove proverà a dirigere il traffico emozionale della giovane protagonista.

Tristezza

Tristezza

È stata una delle più amate sin dalla prima apparizione del film, sebbene la tristezza, spesso sia associata ad un qualcosa di negativo e invece è proprio il sentimento che alimenta la nostalgia, che Riley imparerà ad usare per provare a stare in contatto con sé stessa, sebbene sia ancora così giovane e incline a molteplici cambiamenti.

Rabbia

Rabbia

Non poteva mancare nel secondo capitolo Rabbia, una delle emozioni più difficili da dominare perché scoppia da un momento all'altro. Con la crescita Riley dovrà fare i conti con delle esplosioni di rabbia diverse da quando era una bambina, comprendendo che, spesso, ci sono delle conseguenze delle quali tener conto.

Paura

Paura

Infine, ecco anche Paura. Sempre più piccola, mingherlina, ma capace di insinuare dubbi, di porre domande, di mettere in atto un principio di conservazione quando serve. A volte sarà un'amica per Riley, altre volte un ostacolo, ma solo conoscendola, capirà come gestirla.