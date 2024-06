video suggerito

Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi compie 35 anni: il film potrebbe avere presto un nuovo sequel Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi compie 35 anni. Il film con Rick Moranis, oggi 71 anni, usciva al cinema il 23 giugno 1989. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi compie 35 anni. Il film con Rick Moranis, oggi 71 anni, usciva al cinema il 23 giugno 1989. Una pellicola che segnò un'epoca nel cinema dedicato alle famiglie. Diretto da Joe Johnston, il film segue le avventure dello scienziato Wayne Szalinski che nel tentativo di inventare un raggio miniaturizzante colpisce per sbaglio i suoi figli e quelli dei vicini di casa. Inizia così una grande avventura tutta ambientata nel giardino di casa Szalinski.

Il film fu un successo di critica e pubblico. Guadagnò circa 225 milioni di dollari in tutto il mondo restando fino al 1997 come il maggior incasso per una commedia di fantascienza fino all'arrivo di Men in Black. Il film sfruttava uno dei tropi narrativi più noti nella fantascienza, appunto la miniaturizzazione, ma lo mischiava alla commedia per tutti. Il risultato fu dirompente come è testimoniato anche dai due sequel negli anni successivi: Tesoro, mi si è allargato il ragazzino, uscito nel 1992 e Tesoro, ci siamo ristretti anche noi, uscito nel 1997. Rick Moranis, dopo il terzo film, ha di fatto abbandonato le scene ma potrebbe tornare per un cameo nel film attualmente in fase di pre-produzione.

Il film potrebbe tornare nel 2026 con un quarto sequel

Josh Gad è stato scelto dalla Walt Disney Pictures per rilanciare il franchise. L'attore sarebbe uno dei figli di Wayne che, dopo anni, ripete lo stesso errore di suo padre rimpicciolendo i figli. Nel film ci sarebbe lo stesso Rick Moranis con un cameo. A giugno 2023, però, l'attore e regista ha spiegato di non avere ancora avuto il via libera e novità significative. In un tweet scherzò: "Se volete il film, fatelo sapere alla vostra Disney locale". Resta però la fiducia per un progetto che rinfrescherebbe un titolo che ha fatto la storia dei film per famiglie.