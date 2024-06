video suggerito

Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis sul set di Quel pazzo venerdì 2: “Stiamo impazzendo di nuovo” Tornano al cinema Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis per un sequel di Quel pazzo venerdì, la commedia cult del 2003. Dopo oltre 20 anni le due star sono tornate sul set e insieme hanno posato per i social e i fotografi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Instagram lindsaylohan

A distanza di oltre 20 anni, Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan tornano sul set di Quel pazzo venerdì per un sequel. Le due attrici di successo torneranno a vestire i panni della ribelle Anna e di sua madre, la dottoressa Tess Coleman, 20 anni dopo il debutto del film cult, esploso nel 2003.

L'annuncio di Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

I canali social di Walt Disney Studioso, di Jamie Lee Curtis e di Lindsay Lohan hanno annunciato nelle ultime ore l'inizio delle riprese di Quel pazzo venerdì 2, il sequel del film cult del 2003 che catturò l'attenzione del pubblico cinematografico di tutto il mondo. Le due attrici sorridenti, mano nella mano, sedute sui gradini della roulotte che ospita i loro camerini, si sono divertite a trarre in inganno i loro fan invertendo i nomi alle loro spalle, proprio come accaduto ai loro corpi nel film. "Stiamo impazzendo perché i Coleman stanno impazzendo di nuovo!" ha scritto Jamie Lee Curtis, "I Coleman sono tornati e arriveranno nelle sale nel 2025! Il sequel di Freaky Friday è in produzione!" ha aggiunto su Instagram Walt Disney Studios.

Sono seguiti i video mentre le due posano davanti ai fotografi con le roulotte che ospitano i camerini alle loro spalle. I fan del film del 2003 sono esplosi di gioia: le immagini scattate sul set sono diventate virali in poche ore. "Siamo tornate" ha scritto Lindsay Lohan e tra i commenti è spuntato anche quello di Paris Hilton che ha aggiunto delle emoticon con gli occhi a cuoricino.

Il cast di Quel pazzo venerdì 2

Nel cast, oltre alle due protagoniste Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, ci saranno altri grandi ritorni, quelli di Rosalind Chao (Pei-Pei, la ristoratrice cinese) e Chad Michel Murray (Jake, la fiamma di Anna) che, stando a quanto si legge su ComingSoon.it, avrebbero espresso apertamente la propria disponibilità a partecipare, e sarebbero stati accontentati. Con loro anche Mark Harmon (Ryan, compagno di Tess), Christina Vidal Mitchell e Haley Hudson (migliori amiche e compagne di band di Anna), Lucille Soong (la madre di Pei-Pei) e Stephen Tobolowsky (il signor Bates).

Ci sarebbero anche alcune new entry, come Sophia Hammons e Maitreyi Ramakrishnan.