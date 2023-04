Rihanna sarà Puffetta nel film dei Puffi, l’annuncio in gravidanza: “Potevo essere il Grande Puffo” Rihanna interpreterà Puffetta nel nuovo live action dei Puffi. L’annuncio riportato da Variety sul palco del CinemaCon di Las Vegas: “Ho provato a ottenere il ruolo di Grande Puffo ma non ha funzionato”, le parole della superstar con il pancione in bella vista. La cantante è incinta del secondo figlio.

A cura di Gaia Martino

La Paramount Animation sta lavorando al nuovo film dei Puffi e tra i protagonisti ci sarà la famosa star della musica, Rihanna. Il tabloid Variety fa sapere che la cantante è stata scelta per il ruolo di Puffetta nel nuovo live action, ma non solo: scriverà e registrerà le canzoni originali del film animato. L'annuncio sul palco del Caesar's Palace Hotel, durante il CinemaCon di Las Vegas: "Volevo interpretare il Grande Puffo", le parole di Robyn Rihanna Fenty, il suo nome all'anagrafe, con un abito premaman color "puffo". La superstar è incinta: è in dolce attesa del secondo figlio con Asap Rocky.

Rihanna nel film animato dei Puffi: cosa farà la cantante

Si legge sul tabloid Variety che Rihanna è stata scelta come interprete di Puffetta per la nuova live action del film dedicato ai Puffi, i personaggi immaginari ideati nel '58 dal belga Peyo. La cantante scriverà e registrerà anche le canzoni originali per il progetto animato che dovrebbe uscire nelle sale il 14 febbraio 2025. La sceneggiatura è affidata a Pam Brady e Chris Miller dirigerà. "Ho cercato di ottenere il ruolo del Grande Puffo, ma non ha funzionato" le parole dell'artista sul palco del Caesar's Palace Hotel and Casino a Las Vegas, insieme al capo della Paramount Animation Ramsey Naito: vestita con un mantello di jeans blu, ha scherzato riguardo la sua gravidanza.

Rihanna

La superstar già ha prestato la sua voce al film d'animazione della DreamWorks, Home, che incassò oltre 380 milioni di dollari al botteghino.

Presto nascerà il secondo figlio con Asap Rocky

Rihanna, si legge, ha confermato inoltre che si trova al terzo trimestre di gravidanza: presto nascerà il secondo figlio con Asap Rocky dopo il primo nato nel maggio 2022. La cantante ha annunciato il secondo bebé in arrivo sul palco del Superbowl: nonostante il pancione, mostrato per la prima volta, ha regalato al pubblico uno spettacolo indimenticabile.