Pretty Woman vince agli ascolti anche alla 30esima replica, gli italiani sognano con Vivian e Edward Rai1, con il cult Pretty Woman, ha vinto la gara degli ascolti. La storia d’amore interpretata da Richard Gere e Julia Roberts continua a fare sognare gli italiani.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di lunedì 4 luglio ha offerto agli spettatori serie tv, film e programmi di approfondimento. Rai1 ha riproposto il cult Pretty Woman con Richard Gere e Julia Roberts e ha vinto la gara degli ascolti. Gli spettatori continuano a sognare con l'amore tra Edward e Vivian.

Gli ascolti di Pretty Woman

Gli spettatori non sembrano disposti a rinunciare a rivedere la vicenda romantica della prostituta Vivian Ward, moderna Cenerentola, che con un ribaltamento dei ruoli salva l'affarista miliardario Edward Lewis da una vita arida e senza amore. Il film Pretty Woman, giunto alla trentesima replica, ha registrato 3.352.000 spettatori pari 21.9%. Un numero da prima visione, che dimostra come la pellicola diretta da Garry Marshall nel 1990, abbia ancora un posto ben saldo nel cuore degli italiani. Il film ha battuto, senza troppe difficoltà, la concorrenza. Canale5, infatti, ha proposto la replica dell'ultima edizione di Zelig, con i conduttori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Il programma comico si è fermato a 1.905.000 spettatori pari al 14.1% di share. Un dato dignitoso per una sera d'estate, ma non sufficiente a battere Rai1.

Ascolti di lunedì 4 luglio 2022

Vediamo ora gli ascolti registrati dalle altre reti televisive. Rai2 ha trasmesso le serie televisive 911 e 911 Lone Star. Gli episodi sono stati seguiti rispettivamente da 1.113.000 spettatori pari al 6.6% di share e 893.000 spettatori con il 5.8% di share. Italia 1 ha proposto una puntata dell’ottava stagione della serie tv Chicago PD, che ha registrato 950.000 spettatori con il 5.9% di share. Rai3 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Report, il programma di approfondimento ha raccolto 1.027.000 spettatori pari al 6.5% di share. Rete4, infine, ha trasmesso la trasmissione Zona Bianca che è stata seguita da 736.000 spettatori con il 5.7% di share.