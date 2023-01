Non solo CR7, i sauditi comprano il film di Johnny Depp su Re Luigi XV e Madame du Barry Dopo l’ex calciatore più forte al mondo, i sauditi comprano anche Johnny Depp. Produrranno il film sulla storia d’amore di Luigi XV e Jeanne du Barry.

L'Arabia Saudita non si accontenta di Cristiano Ronaldo. Dopo l'ex calciatore più forte al mondo, i sauditi comprano anche Johnny Depp. Il Red Sea International Film Festival, la più importante kermesse cinematografica saudita, si sobbarcherà i costi della post-produzione della nuova pellicola dell'attore ambientata nella Francia del 18esimo secolo, Jeanne du Barry. Il film racconta la storia d'amore tra Luigi XV, ruolo che sarà appunto interpretato da Johnny Depp, e Madame du Barry, ultima cortigiana del Re e sua preferita. A interpretare Jeanne du Barry c'è la top model e attrice Maïwenn, che è anche la regista.

Il film

Dal momento della sua nascita, era il 2019, la Red Sea International Film Festival ha prodotto quasi 200 film da tutto il mondo arabo e dall'Africa. Con "Jeanne du Barry", però, i sauditi produrranno per la prima volta con la Francia. Il film è infatti prodotto da Pascal Caucheteux e Grégoire Sorlat della Why Not Production Company e dalla IN.2, società di produzione di proprietà di Johnny Depp insieme a La Petite Reine e France Télévisions.

La produzione era stata rallentata dal caso Heard

Come gran parte della produzione che ha riguardato Johnny Depp, il film si era arenato, stoppato da alcuni distributori. In una dichiarazione, la produzione araba ha confermato che il sostegno a questo film fa parte della sua "missione per sostenere il cinema e il talento femminile". Un sostegno a questo film è in controtendenza con quelle che sono poi le posizioni ufficiali del governo dell'Arabia Saudita che, nonostante recenti riforme, limita ancora molto la vita e i diritti delle sue cittadine. Alla regia, di fatti, c'è una donna, la bellissima Maïwenn, regista di Pardonnez-moi, 2009; Mon Roi – Il mio Re, 2015; come attrice nel celebre Léon di Luc Besson, di cui è stata ex moglie e ancora ne Il quinto elemento, 1996.